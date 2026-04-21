MHP lideri Bahçeli'den erken seçim yanıtı: İstikrarı tartışmaya açtırmayız
MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de düzenlenen MHP Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Milletin geleceğinin kuşatma altında olduğunu vurgulayan Bahçeli, çocukların sanal medyada kaybolduğunu ifade etti. Okullarda yaşanan saldırıların yüzeysel değerlendirmelerle geçiştirilemeyeceğini belirten Bahçeli, öğretmenlere daha fazla değer verilmesi gerektiğini söyledi. CHP’nin erken seçim çağrılarına da yanıt veren MHP lideri, seçimin bir oyuncak olmadığını dile getirerek Türkiye’nin istikrarının tartışmaya açılmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.
MHP Devlet Bahçeli TBMM'de düzenlenen MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Bahçeli'nin açıklamaları...
MİLLET İRADESİ VURGUSU
Sözlerimin başında 106. seneyi devriyesini idrak edeceğimiz 23 Nisan'ın aziz hatırasını hürmetle selamlıyorum.
Mondros'un ardından dalga dalga gelen işgaller, Sevr'de hukuki kılıfa büründürülmek istenen tasfiye tasavvuru ve Anadolu'nun dört bir yanında hissedilen kuşatma iklimi, hamiyetperver milletimizi yalnız mukavemete çağırmamış, aynı zamanda kendi kaderini kendi iradesiyle tayin edecek yeni bir meşruiyet zeminini inşa etmeye sevk etmiştir.
"BİRİNCİ MECLİS KURUCU AKILDIR"
23 Nisan'ı sadece bayram günü olarak anmak onun tarihini daraltır. 23 Nisan kriz karşısında dağılmadan düşünebilme iradesidir. 23 Nisan toplumsal acıyı kurucu bir siyasal akla dönüştürebilme kabiliyetidir.
TBMM'nin açılışı, emperyalizmin istikametini bozan, üzerinde güneş batmayan sözde imparatorluklara diz çöktüren, vesayet dayatmasına ve esaret zincirlerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yol başlığında başkaldıran bir milletin kendi mukadderatına bizzat hakim olduğu kutlu dönüm noktasıdır. Yurdun dört bir yanı işgal edilmişken, karayolları ve demiryolları milletin tasarrufundan sökülüp alınmışken, kadınıyla, çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla Türk milleti bir başka devlete maiyet ve mahkûmiyet tehdidiyle çepeçevre sarılmışken, Ankara'da yanan meşale, karanlığı yaran millî uyanışın, esareti reddeden kararlılığın ve Anadolu'da hayat bulacak bir şahlanışın adı olmuştur.
TBMM meşruiyetini Türk milletinin bağrından almıştır. Türk milleti ise egemenlik hakkını şehit kanıyla sulanan toprağından almıştır. O iman bugün de sarsılmazdır.
Gazi Meclisimiz aziz milletimizin istikbal ruhsatı iftihar membahıdır. Ve ilelebet payidar kalacaktır. 23 Nisan'ın gelecek nesillerimize armağan edilmiş olması ne tesadüfü bir iradedir.
Çocuk bir okulun öğrencisi olduğu kadar devletin insan mayasıdır. Çocuk toplumun ahlaki seviyesini gösteren en berrak aynadır. Bir milletin çocuklarına bakışı kendi devletine bakışıdır. İnsan anlayışını ve medeniyet iddiasını da ortaya koyar.
23 Nisan atiye olan ahdimizdir. Eğitim milletin istikbal meselesidir. Eğitim milli beka meselesi. Okullarımız vatan ve millet sevgisinin minik yüreklere nakşedildği mevzilerdir. Özgürlüğün kıymetinin öğretildiği şahsiyet inşa alanıdır.
"GENÇLERİMİZ SANAL DÜNYAYA MAHKUM EDİLİYOR"
Bu vahim gelişmeler vicdanlarda yaralar açmıştır. Yalnızca ceza alanının konusu değildir, çok yönlü ele alınmalı. Serin kanlı, sağduyulu bir bakış açısıyla ele alınması zaruridir. Dijitalleşmenin her geçen gün daha da yaygınlaştığı günümüz dünyasında çocukların ekran süresinin artması, akran zorbalığının arkadaş grupları ve sohbet grupları çocuklarımızın ruh sağlığını örselemektedir. Onları sanal dünyaya mahkum etmektedir.
"EVLATLARIMIZ, GELECEĞİMİZ DİJİTAL BİR KUŞATMA ALTINDA"
Artan takipçi sayılarıyla itibar kazandıklarını zannetmektedir. Evlatlarımız geleceğiz dijital bir kuşatma altındadır.
Dijital mecraların, sohbet odalarının masum bir haberleşme alanı olmaktan çıktığı, haya yoksunlarının ellerinde suç ve suçluyu övmenin bir ifsat hattına dönüştüğü artık inkar edilemez bir hakikattir. Karşımızdaki tehlike, suçu meşrulaştıran dijital bir bozgunculuk iklimidir. Bozguncu yapılara, haysiyet yoksunlarının çağrılarına terk edemeyiz. Çocuklar sosyal medya yitip gitmekte.
Çözüm yalnızca okul kapısında bekleyecek güvenlik görevlisi değildir. Mesele daha vahimdir. Biz bu meselenin üstünü örtenlerden değil, kökünü kazıyanlardan olacağız. Aile çocuğun ilk mektebidir, okul çocuğun ikinci evidir. Bağ zayıflarsa çocuk yalnızlaşır. Yalnızlaşan çocuk sosyal medya kalabalığında arar. Hayat sevgisi yerine şiddet merakı bulabilir. Onları dinlemek, anlamak, güvenli bir anlam dünyası içinde büyütmek gerekir. Çocuk güven isteyen bir emanettir.
"ÖĞRETMENİ ZAYIFLAYAN BİR MİLLETİN GELECEĞİ GÜÇLÜ OLAMAZ"
Öğretmeni sıradanlaştıran bir anlayışın eğitim anlayışı ölü doğmuştur. Minik elleri tutan bilgilerle zihnini açan gözlerindeki ışığı güçlendiren öğretmenlerimizdir. Öğretmeni zayıflayan bir milletin geleceği güçlü olamaz. Ailelerin desteklenmesi de aynı derecede hayatidir. Aile yalnız kaldığında çocuk da yalnız kalır. Aileyi güçlendirmek, okul-aile-devlet işbirliğini güçlendirme gerekir. Çekişme dili üretmemelidir. Bürokrasi kurumlar arasındaki eşgüdüm güçlendirilmelidir. Ailelerin dijital farkındalık kapasiteleri çoğaltılmalıdır.
23 Nisan'ın bugünkü anlamı işte bu dengede saklıdır. Millet adına karar alan herkes çocuğu güvenliği ve geleceği konusunda tarih önünde sorumludur. Bugünkü çağrımız sağduyu çağrısıdır. Sağduyu toplumun kendisini kaybetmeden kendisini onarma iradesidir.
"EVLATLARIMIZ İSTİKBALİMİZDİR"
Bizim talebimiz açıktır. Bizim çağrımız bir mecburiyettir. Sebepler sonuna kadar araştırılmalıdır. Okul güvenliğini, çocuklarımızın ruh sağlığını sağlayacak kalıcı tedbirler vakit kaybetmeden alınmalıdır. Araştırma komisyonu kurulması isabetli bir adımdır. Evlatlarımız istikbalimizdir. İstikbalimiz her türlü polemiğin üzerindedir.
CUMHUR İTTİFAKI VURGUSU
Biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz. Bizim siyasetimiz tarih yazanların siyasetidir. Bizim siyasetimiz çıkarların değil, çilenin içinden çıkıp gelmiş neferlerin siyasetidir. Cumhur İttifakı milleti seçimden seçime hatırlayanlardan değil, kapı kapı gezen derdin derdimizdir diyen gönül erlerinin birliğidir. Cumhur İttifakı krizden medet umanların değil, çözüm arayanların, düzeni sağlayanların varlık cephesidir.
Terörsüz Türkiye süreci iç cephemizin sağlamlığıdır. Terörsüz Türkiye süreci sadece bugünlerin değil yarınların da meselesidir.
"SEÇİM OYUNCAK DEĞİLDİR"
Ara seçimle suları bulandırmak aklı felce uğratmaktır. Ara seçim teranesi basiretsiz muhalefetin ayak oyunudur. Vakitsiz seçim çağrısı yapanlar kendi telaşlarıyla konuşmaktadır. Seçim siyasi cambazlıklarla, öne sürülecek bir oyuncak değildir. Sandığın ne zaman konuşacağı bellidir. Dolambaçlı yollara mahal verilmeyecektir. Türkiye'nin istikbaliyle oynatmayız. Milli iradeyi istismar siyasetine kurban etmeyiz. Hiç kimse bu yürüyüşü durduramayacaktır. Çünkü bu yürüyüş bir partinin değil bir milletin yürüyüşüdür.