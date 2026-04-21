Diyarbakır'da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi, ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi, ölü ve yaralılar var

Giriş Tarihi: 21 Nisan 2026 14:30 Son Güncelleme: 21 Nisan 2026 14:52 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği feci bir kaza yaşandı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.