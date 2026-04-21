Diyarbakır'da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi, ölü ve yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği feci bir kaza yaşandı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası bölge halkını derinden etkiledi.

DİYARBAKIR'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ

Muş istikametinde seyir halinde olan 06 EJH 704 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Güçlü Mahallesi mevkiinde devrildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU: 1 ÖLÜ, 13 YARALI

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, Jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde bir yolcunun hayatını kaybettiği tespit edilirken, kazadan yaralı olarak kurtulan 13 kişi ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

EKİPLER GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATTI

Kazada yaşamını yitiren vatandaşın cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, jandarma ekipleri kazanın meydana geliş sebebine dair geniş çaplı bir inceleme başlattı.

Ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.

