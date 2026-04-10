Kağıthane'de alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı cip devrildi: 1 yaralı

Kağıthane'de sürücüsünün alkollü olduğu öne sürülen otomobilin çarptığı cip devrildi. Kazada yaralanan cip sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Nurtepe Viyadüğü'nün Okmeydanı istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen 34 MUA 93 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 34 JUV 15 plakalı cipe yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan cip devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Devrilen cipte bulunanlar çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak yolu kısmen trafiğe kapattı. Kazada yaralanan cip sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.