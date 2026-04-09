Muş'ta hasta taşıyan ambulans devrildi: 5 yaralı

Muş'ta hasta nakli yapan ambulans kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 1'i bebek 5 kişi yaralanırken, annenin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Malazgirt Devlet Hastanesi'nden Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edilen anne ve bir günlük bebeği taşıyan paramedik Taha A. yönetimindeki 49 AJ 121 plakalı ambulans, Karakale köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada ambulans sürücüsü Taha A. ile sağlık personelleri Pervin A. ve İlknur Y., hasta anne Fatma T. ve bir günlük bebeği yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne Fatma Tekin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.