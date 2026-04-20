YSK’dan seçim kararı! Tarih belli oldu, 6 beldede sandıklar kuruluyor

YSK, belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde ara seçim yapılmasına karar verdi. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir’deki seçmenler 7 Haziran Pazar günü sandık başına giderek belediye başkanı ve meclis üyelerini belirleyecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yeniden belde statüsü kazanan 6 yerleşim biriminde 2972 sayılı kanun uyarınca mahalli idareler ara seçimi yapılmasını kararlaştırdı. Karar kapsamında sandıkların kurulacağı iller ve beldeler netleşti.

BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİ SEÇİLECEK

Seçim Yapılacak Beldelerin Listesi 7 Haziran Pazar günü yapılacak olan seçimler için Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldelerinde sandığa gidilecek. Ayrıca Gümüşhane'ye bağlı Tekke beldesi ile Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesinde de seçmen iradesi sandığa yansıyacak.

Belediye Başkanı ve Meclis Üyeleri Seçilecek Bu 6 beldede yapılacak ara seçimlerde seçmenler, kendi bölgelerinin belediye başkanını ve belediye meclis üyelerini belirleyecek. Öte yandan, seçim takviminin işlemeye başlamasıyla birlikte beldelerdeki adaylık süreci ve seçim hazırlıkları da hız kazandı.

SİYASİ PARTİLER İÇİN KURA ÇEKİMİ YARIN

Seçimlere katılma yeterliliğine sahip 41 siyasi partinin birleşik oy pusulasındaki sıralaması için hazırlıklar tamamlandı. Partilerin pusuladaki yerlerinin belirlenmesi amacıyla yarın (21 Nisan 2026 Salı günü) YSK merkezinde kura çekimi gerçekleştirilecek.

ÜÇ SORUDA YSK'NIN SEÇİM KARARI

1. Ara seçimler ne zaman yapılacak? YSK tarafından belirlenen takvime göre, belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerindeki ara seçimler 7 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

2. Hangi beldelerde sandık kurulacak? Tokat'ta Yolüstü, Çevrecik, Bağtaşı ve Kuşçu; Gümüşhane'de Tekke; Nevşehir'de ise Mustafapaşa beldelerinde seçim yapılacak.

3. Kura çekimi ne zaman ve ne için yapılacak? Seçime katılacak 41 siyasi partinin birleşik oy pusulasındaki yerlerini belirlemek üzere kura çekimi yarın YSK binasında yapılacak.