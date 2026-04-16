Bir siyasi partinin kapısına kilit vuruldu, tüm malları hazineye geçti

Anayasa Mahkemesi, Adalet ve Demokrasi Partisi'nin kendiliğinden dağılarak hukuki varlığının sona erdiğine karar verdi. Büyük kongresini süresinde yapmadığı ve zorunlu organlarını oluşturmadığı belirlenen partinin tüm mal varlığının hazineye devredilmesine hükmedildi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), siyaset dünyasını yakından ilgilendiren kritik bir karara imza attı. Resmi Gazete'nin 16 Nisan 2026 tarihli sayısında yayımlanan karara göre, Adalet ve Demokrasi Partisi'nin hukuki varlığı resmen sona erdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, partinin ilk büyük kongresini yasal süresi içinde gerçekleştirmediği ve zorunlu organlarını oluşturmadığı gerekçesiyle Yüksek Mahkeme'ye başvuruda bulunmuştu.

HUKUKİ VARLIĞI SONA ERDİ

Başvuruyu titizlikle inceleyen Anayasa Mahkemesi, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca partinin "dağılmış sayılarak" hukuki varlığının sona erdiğine hükmetti. Bu kararla birlikte partinin tüm mallarının hazineye devredilmesi kararlaştırıldı.

İŞTE KARARIN GEREKÇESİ

Yüksek Mahkeme'nin gerekçeli kararında, siyasi partiler için hayati önem taşıyan yasal zorunluluklara şöyle dikkat çekildi:

Siyasi Partiler Kanunu uyarınca, kuruluş belgelerinin tesliminden itibaren 2 yıl içinde büyük kongrenin yapılması zorunlu.

büyük kongrenin yapılması zorunlu. Adalet ve Demokrasi Partisi'nin bu zorunluluğu yerine getirmediği ve zorunlu parti organlarını oluşturmadığı tespit edildi.

Resmi Gazete'de yer alan bu karar, yasal prosedürlerini tamamlamayan siyasi yapılar için emsal niteliği taşıyor.