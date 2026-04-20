HSK'da yeni atama! 14 hakim ve savcının görev yeri değişti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), adli yargı teşkilatında görev yapan 14 hakim ve savcının görev yerlerinde değişikliğe gitti. HSK Birinci Dairesi tarafından hazırlanan kararname, kurumun internet sitesinde ilan edildi.

Buna göre görev yeri değişen hakim ve savcıların listesi ise şöyle;

Adı Soyadı Eski Görev Yeni Görev
Mehmet Yılmaz Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcıvekili Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı
Armağan Buran Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı
Mehmet Ali Yüce Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekili Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı
Gökçe Demirci Yıldız Yargıtay Tetkik Hakimi Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
Muhammet Sarı Karaman Cumhuriyet Savcısı Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı
Doğan Çabuk Ankara Cumhuriyet Savcısı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı
Musa Talih Burdur Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Isparta Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
Canan Karaaslan Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
Vedat Efe Diyarbakır Hakimi Burdur Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
Esra Nur Talih Burdur Hakimi Isparta Hakimliği
Burak Özer Yalvaç Cumhuriyet Savcısı Çubuk Cumhuriyet Savcılığı
Oğuz Saylam Bodrum Cumhuriyet Savcısı Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı
Aslıhan Erhan Nazilli Hakimi Ankara Hakimliği
Şerife Evleksiz Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı
