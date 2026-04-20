HSK'da yeni atama! 14 hakim ve savcının görev yeri değişti
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), adli yargı teşkilatında görev yapan 14 hakim ve savcının görev yerlerinde değişikliğe gitti. HSK Birinci Dairesi tarafından hazırlanan kararname, kurumun internet sitesinde ilan edildi.
Buna göre görev yeri değişen hakim ve savcıların listesi ise şöyle;
|Adı Soyadı
|Eski Görev
|Yeni Görev
|Mehmet Yılmaz
|Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcıvekili
|Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı
|Armağan Buran
|Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyesi
|Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı
|Mehmet Ali Yüce
|Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekili
|Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı
|Gökçe Demirci Yıldız
|Yargıtay Tetkik Hakimi
|Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
|Muhammet Sarı
|Karaman Cumhuriyet Savcısı
|Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı
|Doğan Çabuk
|Ankara Cumhuriyet Savcısı
|Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı
|Musa Talih
|Burdur Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
|Isparta Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
|Canan Karaaslan
|Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
|Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
|Vedat Efe
|Diyarbakır Hakimi
|Burdur Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
|Esra Nur Talih
|Burdur Hakimi
|Isparta Hakimliği
|Burak Özer
|Yalvaç Cumhuriyet Savcısı
|Çubuk Cumhuriyet Savcılığı
|Oğuz Saylam
|Bodrum Cumhuriyet Savcısı
|Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı
|Aslıhan Erhan
|Nazilli Hakimi
|Ankara Hakimliği
|Şerife Evleksiz
|Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı
|Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı