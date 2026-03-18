HSK kararnamesi yayınlandı: 12 hakim ve savcının görev yerinde değişiklik

ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA | İHA
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yayınlanan kararnamede 12 hakim ve savcının görev yeri değişti. Yer alan karara göre Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına Fatih Kocaman göreve getirildi.

HSK Birinci Dairesi'nin 18 Mart 2026 tarihli ve 456 sayılı Adli Yargı Kararnamesi kapsamında çok sayıda hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

12 HAKİM VE SAVCININ GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

Kararnameye göre, Antalya yargı teşkilatında önemli görev değişiklikleri gerçekleştirildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atanırken, Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Katırcı ise Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı'na, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Ramazan Yılmaz ise Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atandı. Kararname kapsamında Amasya hakimi Çağlayan Çakmak Kocaman, Antalya hakimliği görevine atanarak Antalya'daki yargı kadrosuna dahil oldu.

HSK KARARNAMESİ'NDE YER ALAN GÖREV YERİ DEĞİŞİKLİKLERİ

Ad SoyadEski GörevYeni Görev
Pınar Şafakİstanbul Ticaret Mahkemesi BaşkanlığıBakırköy Hakimliği
Sadullah GülerBakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığıİstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
Mesut BilenBursa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığıİstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
Gökberk Sunalİzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığıİzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
Semra Tekin Doğanİstanbul Hakimliğiİstanbul Ticaret Mahkemesi Başkanlığı
Ramazan YılmazAntalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet SavcılığıAntalya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
İdris Arda Aygünİzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğiİzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
Faruk KaynakYargıtay Cumhuriyet SavcılığıAmasya Cumhuriyet Başsavcılığı
Çağlayan Çakmak KocamanAmasya HakimliğiAntalya Hakimliği
Fatih KocamanAmasya Cumhuriyet BaşsavcılığıAntalya Cumhuriyet Başsavcılığı
Yakup Ali KahveciAntalya Cumhuriyet BaşsavcılığıAntalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
Mehmet Akif KatırcıAntalya Cumhuriyet Başsavcı VekilliğiAntalya Bölge Adliyesi Cumhuriyet Savcılığı
