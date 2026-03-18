HSK kararnamesi yayınlandı: 12 hakim ve savcının görev yerinde değişiklik
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yayınlanan kararnamede 12 hakim ve savcının görev yeri değişti. Yer alan karara göre Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına Fatih Kocaman göreve getirildi.
HSK Birinci Dairesi'nin 18 Mart 2026 tarihli ve 456 sayılı Adli Yargı Kararnamesi kapsamında çok sayıda hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.
12 HAKİM VE SAVCININ GÖREV YERİ DEĞİŞTİ
Kararnameye göre, Antalya yargı teşkilatında önemli görev değişiklikleri gerçekleştirildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atanırken, Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Katırcı ise Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı'na, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Ramazan Yılmaz ise Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atandı. Kararname kapsamında Amasya hakimi Çağlayan Çakmak Kocaman, Antalya hakimliği görevine atanarak Antalya'daki yargı kadrosuna dahil oldu.
HSK KARARNAMESİ'NDE YER ALAN GÖREV YERİ DEĞİŞİKLİKLERİ
|Ad Soyad
|Eski Görev
|Yeni Görev
|Pınar Şafak
|İstanbul Ticaret Mahkemesi Başkanlığı
|Bakırköy Hakimliği
|Sadullah Güler
|Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
|İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
|Mesut Bilen
|Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
|İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
|Gökberk Sunal
|İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
|İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
|Semra Tekin Doğan
|İstanbul Hakimliği
|İstanbul Ticaret Mahkemesi Başkanlığı
|Ramazan Yılmaz
|Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı
|Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
|İdris Arda Aygün
|İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
|İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
|Faruk Kaynak
|Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı
|Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı
|Çağlayan Çakmak Kocaman
|Amasya Hakimliği
|Antalya Hakimliği
|Fatih Kocaman
|Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı
|Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı
|Yakup Ali Kahveci
|Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı
|Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
|Mehmet Akif Katırcı
|Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
|Antalya Bölge Adliyesi Cumhuriyet Savcılığı