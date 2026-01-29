CANLI YAYIN

HSK atama kararı Resmi Gazete'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığı tarafından Adli Yargı'da 6 hakim adayının ve 1 cumhuriyet savcısı adayının ataması yapılırken İdari Yargı'da ise 3 hakim adayı atandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Foto: Resmi Gazete - Ekran GörüntüsüFoto: Resmi Gazete - Ekran Görüntüsü

Buna göre, 26 Ocak tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre Adli Yargı'da 6 hakim adayının ve 1 cumhuriyet savcısı adayının ataması yapılırken İdari Yargı'da ise 3 hakim adayı atandı.

Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.

