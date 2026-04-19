Özgür Özel’den Avrupa turunda Türkiye şikayeti: İmamoğlu için Batı’dan yine yardım dilendi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye’nin iç meselelerini ve yargı süreçlerini bir kez daha uluslararası arenada tartışmaya açarak skandal bir tavra imza attı. Barcelona’dan Brüksel’e, Madrid’den Londra’ya kadar kapı kapı dolaşan Özel, İmamoğlu üzerinden Türkiye’yi Batı’ya şikayet ederken, milli iradeyi yok saydı. Avrupa başkentlerinde "yanımızda durun" çağrısı yapan CHP lideri, Türkiye’nin egemenlik haklarını ve hukuk sistemini yabancı mercilere hedef gösterdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Türkiye'yi Batı'ya şikayet turunun son durağı İspanya'nın Barcelona kenti oldu.
Küresel İlerici Seferberlik Toplantısı'nda kürsüye çıkan Özel, meydanlarda kullandığı sert üslubu Avrupa'ya taşıdı.
Özel, "Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz" ifadeleriyle başladığı konuşmasında, Türkiye'deki hukuki süreçleri bir skandal bir şekilde "saldırı" olarak niteledi.
İMAMOĞLU'NUN YOLSUZLUĞUNA BATI DA ARKA ÇIKTI
Konuşmasının devamında, yolsuzluk ve rüşvetten hakkında yargı süreci devam eden Ekrem İmamoğlu'na destek isteyen Özgür Özel, "Ekrem İmamoğlu'nu hapse atarak darbe yapan anlayışa karşı, bir yılı aşkın süredir milyonlarla birlikte meydanlarda mücadele veriyoruz" şeklinde konuştu. Özel, Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin verdiği kararları "darbe" olarak nitelendirerek, uluslararası kamuoyunu Türkiye'ye karşı kışkırtma çabasına girişti.