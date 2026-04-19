AVRUPA'DA TÜRKİYE KARŞITI İSİMLERLE YAN YANA Özel'in bu tavrı ilk değil. CHP lideri daha önce de Brüksel'de düzenlenen mitingde, Türkiye karşıtlığı ile tanınan Avrupa Parlamentosu Milletvekili Dario Nardella'yı konuşturarak benzer bir propagandaya öncülük etmişti. Avrupa koridorlarında Türkiye aleyhine lobicilik faaliyetlerini sürdüren Özel, bu hamleleriyle ana muhalefet partisinin rotasını bir kez daha dış dünyaya çevirdiğini gözler önüne serdi.

DEMOKRASİ KRİZİ İDDİASIYLA MİLLİ İRADEYE GÖLGE

İsviçre Sosyal Demokrat Partisi'nin kongresinde de sahne alan Özgür Özel, burada yaptığı konuşmada Türkiye'de bir demokrasi krizi yaşandığı iddiasını ortaya attı. Milli iradenin tecelli ettiği sandık sonuçlarını ve demokratik kurumları görmezden gelen Özel, İsviçre'den Türkiye'ye yönelik müdahale beklentisini andıran skandal söylemler kullandı.



SOSYALİST ENTERNASYONAL'DE HÜKÜMETİ HEDEF ALDI

İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen Sosyalist Enternasyonal Presidyum Toplantısı'nda da duruşunu değiştirmeyen Özel, hükümeti doğrudan hedef alarak Avrupa'ya mesaj gönderdi. Özel, "Türkiye'de yaşananlar bir iç mesele değildir. Küresel demokrasi mücadelesini ve tüm demokratları yakından ilgilendirmektedir" ifadelerini kullanarak, Türkiye'nin egemenlik haklarını küresel bir mesele haline getirmeye çalıştı.

"TERK EDİLMİŞLİK HİSSEDİYORUZ" DİYEREK İNGİLTERE'YE SİTEM ETTİ

Özel'in Batı'dan medet uman tavrı, BBC'ye verdiği röportajda duygusal bir boyuta da taşındı. İngiltere'ye yönelik sitem dolu ifadeler kullanan Özgür Özel, "İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı'nı alıp hapse koyuyorlar ve İngiltere buna ses çıkarmıyor. O zaman bu nasıl dostluk, bu nasıl kardeş parti? Gerçekten anlayamıyorum. Terk edilmişlik hissediyoruz, gerçekten çok kırgınız" sözleriyle adeta Batı'nın Türkiye'nin iç işlerine müdahale etmemesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.