CANLI YAYIN

Özgür Özel’den Avrupa turunda Türkiye şikayeti: İmamoğlu için Batı’dan yine yardım dilendi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye’nin iç meselelerini ve yargı süreçlerini bir kez daha uluslararası arenada tartışmaya açarak skandal bir tavra imza attı. Barcelona’dan Brüksel’e, Madrid’den Londra’ya kadar kapı kapı dolaşan Özel, İmamoğlu üzerinden Türkiye’yi Batı’ya şikayet ederken, milli iradeyi yok saydı. Avrupa başkentlerinde "yanımızda durun" çağrısı yapan CHP lideri, Türkiye’nin egemenlik haklarını ve hukuk sistemini yabancı mercilere hedef gösterdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Türkiye'yi Batı'ya şikayet turunun son durağı İspanya'nın Barcelona kenti oldu.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İSPANYA'DA TARTIŞILACAK SÖZLER

Küresel İlerici Seferberlik Toplantısı'nda kürsüye çıkan Özel, meydanlarda kullandığı sert üslubu Avrupa'ya taşıdı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)



Özel, "Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz" ifadeleriyle başladığı konuşmasında, Türkiye'deki hukuki süreçleri bir skandal bir şekilde "saldırı" olarak niteledi.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)


İMAMOĞLU'NUN YOLSUZLUĞUNA BATI DA ARKA ÇIKTI
Konuşmasının devamında, yolsuzluk ve rüşvetten hakkında yargı süreci devam eden Ekrem İmamoğlu'na destek isteyen Özgür Özel, "Ekrem İmamoğlu'nu hapse atarak darbe yapan anlayışa karşı, bir yılı aşkın süredir milyonlarla birlikte meydanlarda mücadele veriyoruz" şeklinde konuştu. Özel, Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin verdiği kararları "darbe" olarak nitelendirerek, uluslararası kamuoyunu Türkiye'ye karşı kışkırtma çabasına girişti.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

AVRUPA'DA TÜRKİYE KARŞITI İSİMLERLE YAN YANA
Özel'in bu tavrı ilk değil. CHP lideri daha önce de Brüksel'de düzenlenen mitingde, Türkiye karşıtlığı ile tanınan Avrupa Parlamentosu Milletvekili Dario Nardella'yı konuşturarak benzer bir propagandaya öncülük etmişti. Avrupa koridorlarında Türkiye aleyhine lobicilik faaliyetlerini sürdüren Özel, bu hamleleriyle ana muhalefet partisinin rotasını bir kez daha dış dünyaya çevirdiğini gözler önüne serdi.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

DEMOKRASİ KRİZİ İDDİASIYLA MİLLİ İRADEYE GÖLGE
İsviçre Sosyal Demokrat Partisi'nin kongresinde de sahne alan Özgür Özel, burada yaptığı konuşmada Türkiye'de bir demokrasi krizi yaşandığı iddiasını ortaya attı. Milli iradenin tecelli ettiği sandık sonuçlarını ve demokratik kurumları görmezden gelen Özel, İsviçre'den Türkiye'ye yönelik müdahale beklentisini andıran skandal söylemler kullandı.

SOSYALİST ENTERNASYONAL'DE HÜKÜMETİ HEDEF ALDI
İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen Sosyalist Enternasyonal Presidyum Toplantısı'nda da duruşunu değiştirmeyen Özel, hükümeti doğrudan hedef alarak Avrupa'ya mesaj gönderdi. Özel, "Türkiye'de yaşananlar bir iç mesele değildir. Küresel demokrasi mücadelesini ve tüm demokratları yakından ilgilendirmektedir" ifadelerini kullanarak, Türkiye'nin egemenlik haklarını küresel bir mesele haline getirmeye çalıştı.

"TERK EDİLMİŞLİK HİSSEDİYORUZ" DİYEREK İNGİLTERE'YE SİTEM ETTİ
Özel'in Batı'dan medet uman tavrı, BBC'ye verdiği röportajda duygusal bir boyuta da taşındı. İngiltere'ye yönelik sitem dolu ifadeler kullanan Özgür Özel, "İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı'nı alıp hapse koyuyorlar ve İngiltere buna ses çıkarmıyor. O zaman bu nasıl dostluk, bu nasıl kardeş parti? Gerçekten anlayamıyorum. Terk edilmişlik hissediyoruz, gerçekten çok kırgınız" sözleriyle adeta Batı'nın Türkiye'nin iç işlerine müdahale etmemesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)


CNN INTERNATIONAL'DA YARGIYI HEDEF ALAN AÇIKLAMALAR
24 Mart 2025 tarihinde ABD merkezli CNN International kanalına konuk olan Özgür Özel, burada da Türkiye'deki yargı bağımsızlığını tartışmaya açtı. İngilizce olarak gerçekleştirdiği sunumunda Türk yargı sistemine yönelik ağır ithamlarda bulunan Özel, "Asla ve asla şu anda yargı bağımsız değil" iddiasını ortaya atarak, Türkiye'nin hukuk devlet yapısını dünya önünde karalamaya devam etti.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın