CHP'de arınma kavgası! Özgür Özel'in söylemi ahlak eylemi ihraç

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin (AHABER) CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, "Özgür Bey'in 'siyasi ahlak yasası' çıkışıyla parti içerisindeki ihraçlar arasında elbette büyük bir çelişki var. Sayın Kılıçdaroğlu 'Arınalım' deyince çok öfkelendiler. Niye öfkeleniyorsunuz, arınmak güzel bir şeydir. Türk siyasetinin mutlaka yanlışa karışan kişilerden arınması lazım. Demek ki bu konuda hemfikiriz. Ama Özgür Bey döneminde 1618 arkadaşımız hiçbir açıklama yapılmadan partiden ihraç edildi. Yanlışa 'yanlış' diyeni ihraç ettiler. 'Arınalım' diyeni ihraç ettiler. Bunun açıklanabilir herhangi bir tarafı yok" dedi.

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş "ÖNCE PAVYONCULARI AT"

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş ise yaptığı açıklamada, "Özel, illa bir yasa çıkarmak istiyorsa diğer partilere de örnek olacak bir adım atabilir. Özel, pavyonda delege satın alan kişiyi il başkanı seçtirdi. Otelde 21 yaşındaki bir belediye çalışanı ile basılan belediye başkanı hâlâ CHP üyesi. Havlusuyla fotoğrafı çekilen başkanı atamıyorlar partiden. Özel önce havlucular ile pavyoncuları atsın partiden; siyasi ahlak yasasından işte o zaman belki söz edebilir" şeklinde konuştu.