CHP'de arınma kavgası! Özgür Özel'in söylemi ahlak eylemi ihraç

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
CHP'de arınma kavgası! Özgür Özel'in söylemi ahlak eylemi ihraç

CHP’de yolsuzluk, rüşvet, taciz ve yüz kızartıcı dosyaları dağ gibi birikirken, 'Siyasi ahlak yasası' vaadinde bulunan Özgür Özel'in, 'Yolsuzlardan arınalım' çağrısı yapan 1618 ismi partiden ihraç ettiği ortaya çıktı. Muhalefetin öncü isimleri çelişkiye sert tepki gösterirken, eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, “Özel önce havlucular ile pavyoncuları atsın partiden” dedi.

Hemen her hafta yeni bir yolsuzluk soruşturmasıyla gündeme oturan CHP'de sular durulmuyor. Binlerce sayfalık iddianamelere konu olan skandalların tamamını reddeden parti yönetimi, şüpheli isimleri sorgusuz sualsiz savunmaya devam ediyor. Bu süreçte 'Yolsuzlardan arınalım' diyen parti içi muhalefete ise eşi benzeri görülmemiş bir susturma operasyonu yürütülüyor.

CHP lideri Özgür Özel (AA)CHP lideri Özgür Özel (AA)

KONUŞAN İHRAÇ EDİLİYOR
Sabah'ın haberine göre Partide sonu gelmeyen yolsuzluk, taciz ve ahlak dışı ilişki skandallarının tamamını görmezden gelen CHP lideri Özgür Özel, partisinin son grup toplantısında 'siyasi ahlak yasası' vaadini dile getirerek dikkati çekti. Özel'in bu söylemine rağmen, genel başkan olduğu günden bu yana 'arınma' çağrısı yaptığı için CHP'den ihraç edilen üye sayısının 1600'ü aştığı ortaya çıktı.

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin (AA)CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin (AA)

"1618 CHP'Lİ İHRAÇ EDİLDİ"

Gürsel Tekin, Berhan Şimşek, Mustafa Yavuz ve Barış Yarkadaş gibi CHP'ye hizmet veren çoğu ismin muhalif görüşleri sebebiyle partiden atılması, iç krizi daha da derinleştirdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin (AHABER)CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin (AHABER)

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, "Özgür Bey'in 'siyasi ahlak yasası' çıkışıyla parti içerisindeki ihraçlar arasında elbette büyük bir çelişki var. Sayın Kılıçdaroğlu 'Arınalım' deyince çok öfkelendiler. Niye öfkeleniyorsunuz, arınmak güzel bir şeydir. Türk siyasetinin mutlaka yanlışa karışan kişilerden arınması lazım. Demek ki bu konuda hemfikiriz. Ama Özgür Bey döneminde 1618 arkadaşımız hiçbir açıklama yapılmadan partiden ihraç edildi. Yanlışa 'yanlış' diyeni ihraç ettiler. 'Arınalım' diyeni ihraç ettiler. Bunun açıklanabilir herhangi bir tarafı yok" dedi.

Eski CHP Milletvekili Barış YarkadaşEski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş

"ÖNCE PAVYONCULARI AT"
Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş ise yaptığı açıklamada, "Özel, illa bir yasa çıkarmak istiyorsa diğer partilere de örnek olacak bir adım atabilir. Özel, pavyonda delege satın alan kişiyi il başkanı seçtirdi. Otelde 21 yaşındaki bir belediye çalışanı ile basılan belediye başkanı hâlâ CHP üyesi. Havlusuyla fotoğrafı çekilen başkanı atamıyorlar partiden. Özel önce havlucular ile pavyoncuları atsın partiden; siyasi ahlak yasasından işte o zaman belki söz edebilir" şeklinde konuştu.

CHP lideri Özgür ÖzelCHP lideri Özgür Özel

Bu süreçte muhalif tutumu sebebiyle partiden ihraç edilen bir diğer isim de gazeteci Mustafa Yavuz oldu. Parti yönetiminin çelişkili politikalarına bir yenisini daha eklediğini kaydeden Yavuz, "Sırf 'yolsuzlardan arınma' çağrısı yaptı diye CHP'nin binlerce evladını tek kalemde ihraç edip, partinin üst yönetimini CHP ile hiç alakası olmayan kişilere emanet edenler, bugün siyasi ahlaktan bahsedemez. CHP yönetiminin önce bir özeleştiri yapması gerekiyor. Partiyi içine düşürdükleri vahim durum, artık kelimelerle izah edilemeyecek seviyelere ulaştı" ifadelerini kullandı.

