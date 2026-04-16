CHP'de arınma kavgası! Özgür Özel'in söylemi ahlak eylemi ihraç
CHP’de yolsuzluk, rüşvet, taciz ve yüz kızartıcı dosyaları dağ gibi birikirken, 'Siyasi ahlak yasası' vaadinde bulunan Özgür Özel'in, 'Yolsuzlardan arınalım' çağrısı yapan 1618 ismi partiden ihraç ettiği ortaya çıktı. Muhalefetin öncü isimleri çelişkiye sert tepki gösterirken, eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, “Özel önce havlucular ile pavyoncuları atsın partiden” dedi.
Hemen her hafta yeni bir yolsuzluk soruşturmasıyla gündeme oturan CHP'de sular durulmuyor. Binlerce sayfalık iddianamelere konu olan skandalların tamamını reddeden parti yönetimi, şüpheli isimleri sorgusuz sualsiz savunmaya devam ediyor. Bu süreçte 'Yolsuzlardan arınalım' diyen parti içi muhalefete ise eşi benzeri görülmemiş bir susturma operasyonu yürütülüyor.
KONUŞAN İHRAÇ EDİLİYOR
Sabah'ın haberine göre Partide sonu gelmeyen yolsuzluk, taciz ve ahlak dışı ilişki skandallarının tamamını görmezden gelen CHP lideri Özgür Özel, partisinin son grup toplantısında 'siyasi ahlak yasası' vaadini dile getirerek dikkati çekti. Özel'in bu söylemine rağmen, genel başkan olduğu günden bu yana 'arınma' çağrısı yaptığı için CHP'den ihraç edilen üye sayısının 1600'ü aştığı ortaya çıktı.
"1618 CHP'Lİ İHRAÇ EDİLDİ"
Gürsel Tekin, Berhan Şimşek, Mustafa Yavuz ve Barış Yarkadaş gibi CHP'ye hizmet veren çoğu ismin muhalif görüşleri sebebiyle partiden atılması, iç krizi daha da derinleştirdi.