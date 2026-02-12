Aziz İhsan Aktaş rüşvet listesini sıraladı! CHP'li belediyelerde kirli para trafiği

Ayrıca Abacı'ya lüks marka araç alındı. Bu araç F.D. üzerinden alındı, aynı gün Abacı'ya verildi. Aracın halen eşinin kullanımında olduğunu öğrendim. Arabaya ödenen paranın dekontları da organizasyon şirketine verilen paranın da dekontları dosyadadır" diyerek rüşvet itirafında bulundu.

RIZA AKPOLAT'TAN 2 ARABA TALEBİ



CHP'li görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın şirketlerine ait çek ödemesi için kardeşlerinden belediyeye 2 araba alınmasını istediğini söyleyen Aktaş, "Ayrıca kardeşlerime bu araçların kendi şirketleri üzerinden alınmaması şartını da koymuşlar. Bu iki araç alımı kardeşlerimin tanıdığı olan bir şirket üzerinden alındı. Alım dekontları dosyadadır" diye konuştu.