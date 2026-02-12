Aziz İhsan Aktaş rüşvet listesini sıraladı! CHP'li belediyelerde kirli para trafiği
CHP'li belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik dava devam ediyor. İş insanı Aziz İhsan Aktaş, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın talebiyle belediyeye 2 araç aldığını öne sürerken, başkan yardımcılarından Ozan İş'e 300 bin dolar rüşvet verildiğini, Alican Abacı'ya ise düğünü için para ve lüks araç hediye edildiğini ifade etti.
CHP'li belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı 'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü' davası üçüncü haftasında devam etti.
Sabah'ın haberine göre Aziz İhsan Aktaş, duruşmada yaptığı savunmada hem kardeşlerinin hem de yakınlarına ait olan şirketlerin CHP'li belediyeler tarafından hak ediş ödemelerinin alamadıklarına dikkat çekti.
PARA YOKSA HAK EDİŞ YOK!
Aktaş, "Bazı belediyelerden ödemelerimi alabilmek adına yetkililerin nakdi ve şahsi taleplerini karşılamak zorunda kalıyorduk" dedi.
Alacaklarının ödenmesi için belediyeye gittiğini, burada Beşiktaş Belediye Başkan yardımcıları Ali Rıza Yılmaz, Alican Abacı ve Ozan İş ile görüştüğünü belirten Aktaş, "Belediye hak ediş ödemeleri yapamayacağını ancak Rıza Akpolat'ın bilgisinde (Etiler'deki) hastaneyi satın alırsam hak ediş ödemesi yapılacağını söylediler.
Maddi anlamda zor durumda kalmayacağımı düşünerek hastaneyi satın aldım. Ödeme yaptıktan sonra Elif LPG şirketin 32 milyon hak ediş ödemesini yaptılar. Akraba ve kardeşlerimin ödemesini yaptılar.