Aziz İhsan Aktaş davasında şok itiraflar: Belediyelerden ödeme almak için rüşvet verdik!

Duruşmada savunma yapan Tekin Aktaş, Beşiktaş Belediyesi ile ilgili çarpıcı iddialarda bulunarak, "Beşiktaş Belediyesindeki biriken hak ediş ödemelerini alamadığımız için Rıza Akpolat'ın sahibi olduğu şirkete ait iki aracın 15 milyona alınması şartı konmuştu. Araçların şirketimiz üzerine alınmasını istemedikleri için başka bir firma üzerinden aldırdım. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı'nın isteği üzerine düğün ve organizasyon ödemesi yaptım, ayrıca kendisinin talebi üzerine Volvo marka araç satın almak zorunda kaldım" ifadelerini kullandı. Aktaş ayrıca, Rıza Akpolat'ın isteği üzerine Avcılar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Utku Caner Çaykara'nın seçim çalışmalarında kullanılmak üzere araç verdiğini sözlerine ekledi.

Duruşmada, Aziz İhsan Aktaş'ın "suç örgütü üyeliği", "özel belgede sahtecilik", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "resmi belgede sahtecilik", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ile "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından tutuksuz yargılanan kardeşi Tekin Aktaş da savunma yaptı.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 12'nci duruşmasında tutuksuz sanık Tekin Aktaş, belediyelerden alacaklarını tahsil edebilmek için araç satın almak ve 1 milyon dolar ödeme yapmak zorunda kaldıklarını öne sürdü. Aktaş, bazı belediye yöneticilerinin isimlerini vererek dikkat çeken iddialarda bulundu.

SEYHAN'DAN ALACAK İÇİN 1 MİLYON DOLARLIK RÜŞVET İDDİASI

Seyhan Belediyesi'ndeki çöp kamyonu kiralama işinden yaklaşık 450 milyon lira alacakları olduğunu belirten Aktaş, ödemelerin tahsili için Ankara'da bir rüşvet pazarlığı yapıldığını öne sürerek, "Aziz İhsan Aktaş, alacaklarımızın ödenmesi için CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Oya Tekin ve Celal Tekin'le görüşmüştür. Alacağımızın tamamının ödenmesi için 1 milyon dolar talep etmişlerdir. Ankara'da 3 farklı şubeden çekilen 1 milyon dolar Aziz İhsan Aktaş'a verilmiş, o da bu paraları evimizde Celal Tekin'e teslim etmiştir. Söz konusu ödeme sonrası aynı gün 75 milyon lira hak ediş ödemesi gerçekleştirilmiştir" iddialarını mahkeme heyetine aktardı.

"ÖRGÜT DEĞİL AİLE ŞİRKETİYİZ" SAVUNMASI

Suç örgütü üyeliği ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından yargılanan Aziz İhsan Aktaş'ın kardeşi Ramazan Murat Aktaş ise savunmasında, "Varlığı iddia edilen suç örgütüyle herhangi bir bağım bulunmamaktadır. Örgüt kapsamında gösterilen kişiler ağabeyim, kardeşim, oğlum ve akrabalarımdır. Aziz İhsan Aktaş iddia edildiği gibi bir suç örgütü elebaşı değil, ağabeyimdir. Ortada bir suç örgütü bulunmamaktadır" sözleriyle suçlamaları reddetti.

Adıyaman Belediyesi ile ilgili iddialara da değinen Tekin Aktaş, kendilerine ödeme yapılmaması durumunda hak edişlerin düzenli ödenmeyeceğinin söylendiğini belirterek, "Mecbur ödeyeceğiz demek zorunda kaldım" dedi.