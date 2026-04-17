Okul saldırıları sonrası provokatif paylaşım yapan 411 kişi yakalandı

EGM'den yapılan açıklamaya göre, olayların ardından dijital ortamda yayılan provokatif ve yanıltıcı içeriklere karşı önemli adımlar atıldı. Bu çerçevede toplam 1.866 internet adresine erişim engeli getirilirken, saldırgan ve kışkırtıcı paylaşımlar yaptığı belirlenen 307 sosyal medya hesap yöneticisi tespit edildi.

Halkı yanıltıcı bilgi yaydığı, ve toplumu kin ve düşmanlığa teşvik ettiği değerlendirilen 411 kişiyi yakalandı. Soruşturmaların çok yönlü olarak sürdüğü bildirilirken "C31K" adıyla bilinen oluşuma ait ve Telegram platformunda faaliyet gösteren 111 kanalın da kapatıldığı açıklandı.

EGM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerimizde meydana gelen okul saldırıları neticesinde yürütülen faaliyetler kapsamında; 1.866 URL adresine erişim engeli getirilmiştir. Saldırgan ve provokatif içerikli 307 hesap yöneticisi tespit edilmiştir. Halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapan, tehdit ve eylem çağrısında bulunan, halkı kin ve düşmanlığa sürükleyen toplam 411 şahıs yakalanmıştır. Söz konusu olaylarla ilgili paylaşım yaptığı değerlendirilen "C31K" isimli oluşuma ait Telegram platformu üzerinde faaliyet gösteren 111 kanalın kapatılması sağlanmıştır. Provokatif içerik barındıran, toplumu yanıltmaya ve kamu düzenini zedelemeye yönelik paylaşımlar ile faaliyetlere karşı yürütülen çalışmalar kararlılıkla devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."