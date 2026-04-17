CANLI YAYIN

Siverek'te öğretmene saldırı mı oldu? Şanlıurfa Valiliği'ndan açıklama geldi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okula düzenlenen saldırıların yankıları sürerken, yine Siverek'ten gelen "bıçaklı saldırı" haberi yürekleri ağza getirdi. Bir ortaokulda müdür yardımcısını hedef aldığı öne sürülen şüpheli hakkında Şanlıurfa Valiliği’nden resmi açıklama geldi.

Şanlıurfa Valiliği, Siverek ilçesinde bir ortaokulda müdür yardımcısına yönelik saldırı olduğu iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Siverek ilçemizde bir ortaokulda bir öğretmenimizin kendisine yönelik saldırı sonucunda yaralandığı şeklinde haber siteleri ve sosyal medyada bazı haberlerin yer alması üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bugün saat 12.40 sularında Siverek'te bulunan Dumlupınar Ortaokuluna gelerek öğrenci velisi olduğunu beyan eden ve şüpheli hareketler sergileyen bir kişi okulda bulunan polisimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir yaralanma söz konusu değildir" denildi.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın