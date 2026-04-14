Siverek'te lisede silahlı saldırı! Günler önce tehdit paylaşmıştı: 16 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA | İHA
Siverek'te lisede silahlı saldırı! Günler önce tehdit paylaşmıştı: 16 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 14 Nisan sabahı saat 09.30'da kan donduran bir saldırı yaşandı. "Hazır olun, bu okulda birkaç gün sonra saldırı olacak" diye sosyal medyadan tehdit paylaşan 19 yaşındaki eski öğrenci Ömer Ket, pompalı tüfekle okula girerek 16 kişiyi yaraladı. 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Silahlı saldırı nedeniyle söz konusu okulda eğitim öğretime 4 gün ara verildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okulun eski öğrencisi olduğu belirtilen Ömer Ket isimli saldırgan pompalı tüfekle okulda dehşet saçtı.

Tehdit mesajları kan dondurdu.Tehdit mesajları kan dondurdu.

Daha önce okulun öğrencisi olan ve 1 yıl eğitim aldıktan sonra açık öğretim lisesinde eğitimine devam eden Ömer Ket'in okulun sanal medya hesaplarına tehdit mesajları attığı belirtildi. Saldırganın mesajında, "Hazır olun birkaç gün sonra saldırı olacak" dediği görüldü.

SOSYAL MEDYADAN BÖYLE TEHDİT ETMİŞ

Saldırgan intihar ederken, yaralı sayısı 16'ya yükseldi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şanlıurfa Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okulun eski öğrencisi olduğu belirlenen Ö.K. tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda, 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis, 1 kantin işletmecisi vatandaşımız yaralanmış, saldırıyı gerçekleştiren şahıs, olayın ardından aynı silahla intihar etmiştir" denildi.

ŞANLIURFA'DAKİ OKULDA DEHŞET

Güvenlik güçlerince okulda bulunan öğrencilerin tahliye edildiği öğrenildi. Olay anına ilişkin korku dolu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay yerine çok sayıda polis, jandarma ekipleri ile özel harekat timleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

OKULDA EĞİTİME 4 GÜN ARA VERİLDİ

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, okulda yaşanan saldırı olayından büyük üzüntü duyduklarını dile getirerek, söz konusu olay nedeniyle okulda eğitim öğretime 4 gün ara verdiklerini söyledi. Okulda eğitim öğretimin 20 Nisan Pazartesi günü yeniden başlamasını planladıklarını aktaran Sultanoğlu, "Okuldaki öğrenci ve öğretmenlerimize yönelik Rehberlik Araştırma Merkezi ve Kriz Yönetim Ekibi tarafından rehabilitasyon çalışması gerçekleştirilecek" diye konuştu.

Saldırgan Ömer KetSaldırgan Ömer Ket

OKUL SALDIRGANININ KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Hasan Çelebi Mahallesi'nde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki silahlı saldırıyı gerçekleştirenin okulun eski öğrencisi 19 yaşındaki Ömer Ket olduğu öğrenildi.

"OLAYI ÇOK YÖNLÜ ARAŞTIRIYORUZ"

VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA: SALDIRGAN KENDİ CANINA KIYDI

Olayla ilgili açıklama yapan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, "Saldırgan 2007 doğumlu, okulun eski öğrencisi" dedi. Vali Şıldak'ın açıklaması şöyle:

Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdıSilahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

"16 yaralımız var. İki öğretmenimiz, iki öğrencimizin sağlık durumunun hekimlerimiz tarafından orta seviyede değerlendirilmesi üzerine il merkezindeki hastanelerimize sevkleri yapılmıştır. Diğer yaralılarımızdan 12 kişinin tedavisi ise Siverek'teki Devlet Hastanesi'nde devam etmektedir. Olay tüm yönleriyle detaylı bir şekilde araştırılmaktadır."

Fotoğraf: DHAFotoğraf: DHA

"Saldırganın okulun eski öğrencisi olduğu, yalnızca dokuzuncu sınıfa kadar eğitim gördüğü ve sonrasında açık öğretim lisesine kaydının bulunduğu tespit edilmiştir. 2007 doğumlu olan şahıs, okul içerisinde polisimizin müdahalesiyle etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı sırada kendi canına kıyarak ateş etmek suretiyle hayatını kaybetmiş, ölü olarak ele geçirilmiştir. Okul tahliye edilmiştir. Şu anda Siverek Devlet Hastanesi'ndeyiz ve bu üzücü olayın tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde soruşturulması için çalışmalar yürütülmektedir."

Fotoğraf: DHAFotoğraf: DHA

"Başsavcılığımız gerekli adli süreçleri başlatmış olup biz de idari süreçleri incelemekteyiz. Tüm Siverek'e, Şanlıurfa'ya, ülkemize ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Okullarımızın güvenliği için tüm tedbirleri almamıza rağmen bu tür münferit olaylar yaşanabilmektedir. Gerekli incelemeler yapılacaktır. Yaralılarımızın durumunu yakından takip ediyoruz ve hepsine Allah'tan şifa diliyoruz. Eğitim camiamıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdıSilahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

SALDIRGANIN CENAZESİ OKULDAN ALINDI

Saldırgan Ö.K.'nın cenazesi okuldan alınarak otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Yaralı öğrencilerden Ömer Furkan Sayar, teneffüsün bitmesine yakın bir zamanda saldırının gerçekleştiğini anlattı.

Koridordan sınıfa geçip beklemeye başladıklarını dile getiren Sayar, "Birden sınıfa girdi ve tetiği çekti, 4-5 kere sıkmaya başladı. 2 kişi vurulmuştu, sonra yan sınıfa gitti. Önce kendimizi yere atmıştık, sonra 2 kişi pencereden atladık. Bize hiçbir şey söylemedi, içeri girip direkt sıkmaya başladı." dedi.

Saldırganın cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Saldırganın cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Saldırı sırasında okulun çevresinde olduğunu anlatan görgü tanığı Gökhan Başaranoğlu ise 17-18 yaşlarındaki saldırganın okula girmesiyle beraber silah sesleri duymaya başladıklarını belirterek, bir süre herkesin okuldan kaçarak uzaklaşmaya başladığını ve kısa süre sonra da okula polislerin geldiğini kaydetti.

SİVEREK BELEDİYE BAŞKANI: DAHA ÖNCE GÜVENLİK PROBLEMİ OLMADI

Öte yandan Siverek Belediye Başkanı Ali Murat Bucak ise, "İki öğretmenimizin durumu ağır. Toplam 3 hayati tehlikesi olan yaralı var" dedi. Olayın yaşandığı okulun şimdiye kadar hiçbir güvenlik problemi olmadığına dikkat çeken Başkan Ali Murat Bucak, şu ifadeleri kullandı:

"Olayın yaşandığı yer başarılı bir okulumuz. Daha önce hiçbir güvenlik problemi olmadı. İlçe Jandarma'nın karşısında yer alan bir okul. İlk müdahaleyi yapan kısa bir süre sonra, sivil jandarma ve polis ekipleri oldu. Öğretmenlerimizden 2'sinin durumu ağır. Toplam 3 hayati tehlikesi olan yaralımız var. Üst katta camdan atlayan çocuklarda var. Yaralıların diğerlerinin hayati tehlikesi yok. Olayda kendi hayatına son veren genç, okulun eski bir öğrencisi. Okul ile ilişiği kesilmiş bir öğrenci."

Hastanede yaralıları da ziyaret eden Başkan Ali Murat Bucak, ilçede durumun sakin olduğunu sözlerine ekledi.

RTÜK'TEN YAYIN KURULUŞLARINA UYARI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eski öğrencinin okuluna silahla girerek rastgele ateş açması sonucu 16 kişinin yaralandığı olaya ilişkin yayın kuruluşlarına uyarıda bulundu.

RTÜK'ün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, yaşanan olaya ilişkin, 6112 sayılı Kanun kapsamındaki yayın ilkelerine hassasiyetle uyulması istendi.

Olay anına ait görüntüler ve travmatik içeriklerin kesinlikle paylaşılmaması gerektiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mağdurların, öğrencilerin ve ailelerin mahremiyetini ihlal edebilecek, kimliklerini deşifre eden her türlü bilgi ve görselden kaçınılmalıdır. Bilgi kirliliğine yol açmamak adına yalnızca yetkili makamların açıklamaları esas alınmalı, sağduyulu bir dil kullanılmalıdır. Toplumsal hassasiyetleri ve çocukların ruh sağlığını gözetmeyen yayınlar hakkında ivedilikle yasal yaptırım süreci başlatılacaktır."

Hain terör saldırısında gelişme: 3 kişi daha tutuklandıHain terör saldırısında gelişme: 3 kişi daha tutuklandıHAİN TERÖR SALDIRISINDA GELİŞME: 3 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI
Milli Eğitim Bakanlığından Siverek açıklamasıMilli Eğitim Bakanlığından Siverek açıklamasıMİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN SİVEREK AÇIKLAMASI

