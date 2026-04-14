Siverek'te lisede silahlı saldırı! Günler önce tehdit paylaşmıştı: 16 yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 14 Nisan sabahı saat 09.30'da kan donduran bir saldırı yaşandı. "Hazır olun, bu okulda birkaç gün sonra saldırı olacak" diye sosyal medyadan tehdit paylaşan 19 yaşındaki eski öğrenci Ömer Ket, pompalı tüfekle okula girerek 16 kişiyi yaraladı. 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Silahlı saldırı nedeniyle söz konusu okulda eğitim öğretime 4 gün ara verildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okulun eski öğrencisi olduğu belirtilen Ömer Ket isimli saldırgan pompalı tüfekle okulda dehşet saçtı.
Daha önce okulun öğrencisi olan ve 1 yıl eğitim aldıktan sonra açık öğretim lisesinde eğitimine devam eden Ömer Ket'in okulun sanal medya hesaplarına tehdit mesajları attığı belirtildi. Saldırganın mesajında, "Hazır olun birkaç gün sonra saldırı olacak" dediği görüldü.
Saldırgan intihar ederken, yaralı sayısı 16'ya yükseldi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şanlıurfa Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okulun eski öğrencisi olduğu belirlenen Ö.K. tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda, 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis, 1 kantin işletmecisi vatandaşımız yaralanmış, saldırıyı gerçekleştiren şahıs, olayın ardından aynı silahla intihar etmiştir" denildi.
Güvenlik güçlerince okulda bulunan öğrencilerin tahliye edildiği öğrenildi. Olay anına ilişkin korku dolu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay yerine çok sayıda polis, jandarma ekipleri ile özel harekat timleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
OKULDA EĞİTİME 4 GÜN ARA VERİLDİ
Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, okulda yaşanan saldırı olayından büyük üzüntü duyduklarını dile getirerek, söz konusu olay nedeniyle okulda eğitim öğretime 4 gün ara verdiklerini söyledi. Okulda eğitim öğretimin 20 Nisan Pazartesi günü yeniden başlamasını planladıklarını aktaran Sultanoğlu, "Okuldaki öğrenci ve öğretmenlerimize yönelik Rehberlik Araştırma Merkezi ve Kriz Yönetim Ekibi tarafından rehabilitasyon çalışması gerçekleştirilecek" diye konuştu.
OKUL SALDIRGANININ KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Hasan Çelebi Mahallesi'nde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki silahlı saldırıyı gerçekleştirenin okulun eski öğrencisi 19 yaşındaki Ömer Ket olduğu öğrenildi.
VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA: SALDIRGAN KENDİ CANINA KIYDI
Olayla ilgili açıklama yapan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, "Saldırgan 2007 doğumlu, okulun eski öğrencisi" dedi. Vali Şıldak'ın açıklaması şöyle: