Tokat’ta okulu hedef alan paylaşım: Ekipler anında müdahale etti
Tokat Niksar’daki Ahmet Altıkulaç Anadolu Lisesi hakkında sosyal medya üzerinden yapılan bir tehdit paylaşımı polis ekiplerini harekete geçirdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışma sonucunda paylaşımı yapan 11. sınıf öğrencisi gözaltına alınırken, olayla ilgili adli süreç başlatıldı.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda meydana gelen silahlı saldırıların ardından, Tokat Niksar'da bulunan Ahmet Altıkulaç Anadolu Lisesi'ni hedef alan bir paylaşım polis ekiplerini harekete geçirdi.
"SIRA AHMET ALTIKULAÇ'TA" TEHDİDİ
Telegram ve WhatsApp üzerinden paylaşılan, "Sıra Ahmet Altıkulaç'ta" ifadesi üzerine okulda panik yaşandı.
İhbarlar üzerine harekete geçen ekipler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli şekilde çalışma başlattı.
Yapılan görüşmelerde, mesajın okul öğrencileri arasında oluşturulan WhatsApp grubunda paylaşıldığı ve velilere kadar ulaştığı belirlendi.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Paylaşımı yapan kişinin aynı okulda 11. sınıf öğrencisi olduğu tespit edildi.
Olayla ilgili olarak öğrenci gözaltına alındı. Öğrencinin ilk ifadesinde paylaşımı şaka amaçlı yaptığını söylediği belirtildi.