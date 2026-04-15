Lisedeki pompalı saldırı 'geliyorum' demiş! Saldırganın ailesinden şoke eden intikam mesajı

Şanlıurfa Siverek'te 19 yaşındaki Ömer Ket, pompalı tüfekle Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni basarak 16 kişiyi yaraladı. Saldırgan hayatına son verirken, kan donduran olayla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Ömer Ket'in sosyal medyada, "20 Nisan'da okula saldırı yapacağım" şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Okul müdürünün şikayetiyle gözaltına alınan saldırganın serbest bırakıldığı belirlendi. Saldırgan Ömer Ket'in ailesi ise 'intikam' mesajı paylaştı.

Olay dün sabah Siverek ilçesine bağlı Hasan Çelebi Mahallesi'nde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. 2023 yılında devamsızlık yüzünden sınıfta kalan ve okuldan atılan 19 yaşındaki Ömer Ket, elinde pompalı tüfekle okul bahçesi ve içerisinde rastgele ateş açtı. SİVEREK'TEKİ OKUL SALDIRISININ PERDE ARKASI ARALANIYOR! KAN DONDURAN PLAN Olayda 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis memuru ve kantin işletmecisi yaralandı. Saldırgan daha sonra aynı silahla okulda başına ateş ederek intihar etti. Bölgeye sağlık, polis ve jandarma özel harekat ekipleri sevk edildi. Bazı öğrenciler saldırıdan kurtulmak için sınıfın pencerelerinden atladı. Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan öğretmen Cihat Edim'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. ELİNDE TÜFEKLE KORİDORDA DOLAŞTI Saldırıya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde saldırgan Ömer Ket'in okul koridorlarında tüfekle dolaşırken, mermisini doldurup ateş açtığı ve öğrencilerin kendilerini sınıflara kapatıp korumaya çalıştığı görüldü. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, olayın ardından Siverek Devlet hastanesini ziyaret ederek olayda yaralanan öğretmen, öğrenci ve polis memurunun sağlık durumu hakkında bilgi alarak saldırının yapıldığı okulda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak saldırıyla ilgili, "16 yaralımız var. Sağlık durumları orta seviyede değerlendirilen bazı yaralılarımız il merkezindeki hastanelerimize sevk ettik. Şu anda diğer 12 yaralımızın tedavisi Siverek Devlet Hastanesi'nde sürüyor. Saldırganın okulun eski öğrencisi olduğu, dokuzuncu sınıfa kadar eğitim gördüğü ve sonrasında açık öğretim lisesine kaydının bulunduğu tespit edilmiştir. 2007 doğumlu olan şahıs, okul içerisinde polisimizin müdahalesiyle etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı sırada kendi canına kıyarak ateş etmek suretiyle hayatını kaybetmiş, ölü olarak ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı. SALDIRGAN TARİH VERMİŞ, GÖZALTINA ALINMIŞ Sabah Gazetesi'nden Lütfü Yalgın ve Hüseyin Kaçar'ın haberine göre, saldırgan Ömer Ket'in sosyal medyada, "20 Nisan'da beni çok iyi hatırlayacaksınız. Eski okulumdan intikamımı alıcam gerekirse tüm kunduzları toprağa geri göndereceğim bu bir okul saldırısı" şeklinde paylaşım yaptığı için okul müdürü tarafından şikayet edildiği ve önceki gün gözaltına alındığı ortaya çıktı.