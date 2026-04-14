Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni: Nedeni belli oldu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında, İçişleri Bakanlığı’nın onayıyla soruşturma izni verildi. Yavaş ile birlikte 8 belediye çalışanı da soruşturma kapsamına alındı. Soruşturma, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde belediyeye ait araç, ekipman ve personelin mitinglerde kullanıldığı iddialarına dayanıyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan tam bir yıl sonra gelen onay ile Yavaş ve 8 belediye çalışanı hakkında soruşturma izni çıktı.

Bakanlık bünyesindeki Mülkiye Müfettişleri tarafından yapılan değerlendirmenin ardından, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi imzasıyla 24 Şubat 2026 tarihinde soruşturma izni verildi.

İŞTE SORUŞTURMA İZNİ VERİLEN İSİMLER

Sabah'tan Tolga Özlü'nün haberine göre soruşturma izni verilen isimler arasında şu isimler yer alıyor:

İŞTE SORUŞTURMA İZNİ VERİLEN İSİMLER Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

Eski Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkan V. Hacı Ali Bozkurt

Eski Fen İşleri Dairesi Başkan Vekili Aziz Murat Seyrek

Eski Yol ve Asfalt Şube Müdür Vekili Mustafa Dayanıklı

Teknik ve Prodüksiyon Şefi Kurtuluş Bakır

Eski Makine İşletme Şefi Burhan Poshoroğlu

Eski Vardiya Sevk İdare Şefi Mehmet Ali Bozkurt

Eski Başşoför Cengiz Türkoğlu

Elektronik Teknikeri Osman Cem Taşbaş

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (AA)

SORUŞTURMA NEDEN AÇILDI? Soruşturma kapsamında Yavaş'ın 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecindeki kampanyasında belediye imkanlarıyla yapılan faaliyetler sıralandı. Buna göre Çankırı'daki mitingde belediyeye ait araç ve yayın cihazları ile belediye personeli kullanıldı. 9 Mayıs 2023'teki Karabük mitinginde insanlar belediye araçlarıyla taşındı. Aynı yerde 11 Mayıs'ta yapılan mitingde ise sahne ve ses düzeni için ABB envanteri kullanıldı, kurulum belediye personeli tarafından yapıldı.

2019'DA RAKİBİNİ ELEŞTİRMİŞTİ

Ortaya çıkan bu tablo, Mansur Yavaş'ın 2019 yerel seçimleri öncesinde yaptığı iddialı konuşmaları da yeniden gündeme taşıdı. O dönem rakibini eleştirerek, "Kanunsuz bir şekilde mitinglere otobüsleri gönderip içine yolcu olarak belediye çalışanlarını bindirenlerden hepsinin hesabını soracağız" vaadinde bulunan Yavaş'ın, bugün benzer iddialarla soruşturma geçirmesi kamuoyunda dikkat çekici bir çelişki olarak yorumlandı.

MANSUR YAVAŞ HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ: BELEDİYE İMKANLARI SEÇİM PROPAGANDASINA MI ALET EDİLDİ?

İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve beraberindeki 8 belediye personeli hakkında, 2023 yılındaki seçim kampanyası sürecinde belediye kaynaklarını usulsüz kullandıkları iddiasıyla soruşturma izni verdi. Karabük ve Çankırı mitinglerinde belediyeye ait araç, gereç ve personelin "Cumhurbaşkanı Yardımcılığı adaylığı" propagandası için seferber edildiği iddiaları yargıya taşınırken, A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi konuya ilişkin çarpıcı detayları canlı yayında aktardı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN FLAŞ KARAR

Soruşturma izninin detaylarını paylaşan Arzu Fidanverdi, "İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında 2023 yılında Karabük'te gerçekleştirilen bir mitingde belediye araçlarının kullanıldığı iddiasıyla bir soruşturma izni vermiş olduklarını açıkladı" ifadelerini kullandı. Bakanlık bünyesindeki mülkiye müfettişlerinin kapsamlı bir değerlendirme yaptığını belirten Fidanverdi, "İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi imzasıyla 24 Şubat 2026 tarihinde bu soruşturma izni resmen verilmiş oldu" sözleriyle süreci özetledi.

MİTİNGLERDE BELEDİYE ENVANTERİ KULLANILDI İDDİASI

İddiaların odağındaki mitinglere değinen Fidanverdi, Mansur Yavaş'ın seçim kampanyası sırasında belediye kaynaklarından faydalandığına yönelik tespitleri aktardı. Arzu Fidanverdi, "Başkan Mansur Yavaş hakkında, belediyeye ait araç, gereç ve personeli 2023 yılındaki Cumhurbaşkanı Yardımcılığı adaylığı propagandası için kullandığı iddiası yargıya taşınmıştı" değerlendirmesinde bulundu. Özellikle Karabük ve Çankırı mitinglerine vurgu yapan Fidanverdi, "Çankırı'daki mitingde belediyeye ait araç ve yayın cihazlarının, Karabük'te ise vatandaşların belediye araçlarıyla taşınmasının yanı sıra sahne ve ses düzeni için ABB envanterinin kullanıldığı ifadelerde yer aldı" şeklinde konuştu.