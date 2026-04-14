Gülistan Doku soruşturmasında flaş! 7 ilde dev operasyon: 13 gözaltı

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in "Güçlüye dokunulmuyor algısını yıkacağız" ve "Dosyayı yürütün, ucu nereye giderse gitsin" talimatı, yıllardır kamuoyunun vicdanını yaralayan Gülistan Doku dosyasında tarihi bir kırılma yarattı. 2020'den bu yana kayıp olarak kayıtlarda yer alan ve faili meçhul olarak raflara kaldırıldığı düşünülen soruşturma, derinleştirildi ve nihayet düğmeye basıldı.

İğne ile kuyu kazılan soruşturmada, Gülistan Doku'nun kayıp olduğu iddialarının ötesine geçilerek cinayet şüphesi doğrultusunda harekete geçildi. Tunceli merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ ve İzmir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Aralarında Gülistan'ın erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ile dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Yıllardır kayıp bir genç kız dosyası olarak görülen Gülistan Doku soruşturması, bugün gerçekleştirilen operasyonla birlikte çok daha ağır iddiaların merkezine yerleşti.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, bir kaybolma hadisesi değil; bir cinayet hadisesi ve buna ilaveten delil karartma, dijital izlerin silinmesi, kamu nüfuzunun kullanılması ve olası bir organize örtbas zinciri mercek altına alındı. Bu çerçevede toplam 13 isim için yakalama kararı doğrultusunda operasyon başlatıldı.

Operasyonun çapı, dosyanın artık dar bir çevrede değil, çok katmanlı bir şüphe ağı içinde değerlendirildiğini ortaya koydu.

Soruşturma dosyasına göre şüpheliler arasında yalnızca Gülistan'ın çevresindeki isimler değil, kamu görevlisi ve kamu bağlantısı bulunan kişiler yer alıyor. Elden edilen bulgular, dosyanın sıradan bir kayıp soruşturmasının çok ötesine geçtiğini gösteriyor.