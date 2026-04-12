Üsküdar’da rüşvet çarkı deşifre oldu: Elden döviz, kirli pazarlık ve şoke eden itiraflar!

İskan için kara pazarlıkta 3,5 milyon TL ve 40 bin dolar detayı (fotoğraf: ahaber.com.tr) "3,5 MİLYON TL + 40 BİN DOLAR" İSKÂN İÇİN ELDEN TESLİM PAZARLIK! Dosyanın en çarpıcı bölümlerinden biri Engin Araz'ın kendi inşaatı üzerinden anlattıkları oldu. Araz, Çengelköy Küçüksu bölgesindeki 863 ada 56, 59, 62 ve 65 parsellerde dört bloklu bir inşaat yaptığını, ruhsatı eski dönemde aldığını, ancak iskân aşamasında büyük sıkıntı yaşadığını söyledi. Araz'ın anlatımına göre önce yüzde 80 yapı denetim onayı çeşitli gerekçelerle geciktirildi. Sonrasında da belediyedeki yeni dönemde her mahalle için ayrı bir tarife oluştuğunu çevresinden duydu. İş takipçisi Ahmet İşman'ın kendisine, belediye tarafının yüksek miktarda para istediğini söylediğini belirten Araz, pazarlık sonunda 3 milyon 500 bin TL ile 40 bin Amerikan doları verilmesinin kararlaştırıldığını anlattı. Araz, şirket hesabından çekilen 3.5 milyon lirayı çantaya koyup Ahmet İşman'a verdiklerini, yaklaşık 15 gün sonra 40 bin doları da aynı şekilde teslim ettiklerini söyledi. Bu ödemelerden sonra blokların iskânlarının peyderpey çıkarıldığını ifade etti.

ʺElde edilen paralar Alperen Uçar'a teslim ediliyorduʺ (fotoğraf: ahaber.com.tr) AHMET İŞMAN: PARAYI ALIP ALPEREN'E TESLİM ETTİM Ahmet İşman'ın ifadesi, Engin Araz'ın anlattıklarını daha da kritik hale getirdi. İşman, bazı olaylarda parayı bizzat teslim alan ve belediye tarafına ulaştıran kişi olduğunu anlattı. Özkan Sinan Binali'den aldığı 3.5 milyon liranın döviz karşılığını Alperen Uçar'ın evine giderek elden verdiğini söyledi. Başka bir olayda ise 1 milyon 250 bin liranın döviz karşılığını yine alıp belediyede Alperen'e teslim ettiğini anlattı. Bu bölüm, soruşturma dosyasında iki ifadenin birbirini tamamlayan en güçlü halkalarından biri olarak öne çıktı. Çünkü Araz parayı verdiğini, İşman ise o parayı belediye tarafına ulaştırdığını söylüyor. Belediyeye ait spor kulübü üzerinden 900 milyon TL rüşvet iddiası (fotoğraf: ahaber.com.tr) SPOR KULÜBÜ ÜZERİNDEN PARA AKIŞI Ahmet İşman'ın savcılıktaki anlatımında bir başka dikkat çekici başlık, Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü hesabına yatırıldığı söylenen 900 bin lira oldu. İşman, 1038 ada 24 ve 26 parsellerdeki bir inşaatta cezanın düşürülmesi ve iskân ruhsatı için Alperen'in kendisine Spor Kulübü hesabına 900 bin lira yatırılması gerektiğini söylediğini anlattı. İşman'ın beyanına göre parayı doğrudan yatırması gereken kişi bunu yapamayınca, para kendi hesabına gönderildi ve o da kendi hesabından Spor Kulübü'ne transfer etti. Bu bölüm, dosyada ödeme yöntemlerinin sadece elden para tesliminden ibaret olmadığını gösteren önemli ayrıntılardan biri oldu.

Rüşvet paraları TL'den dövize çevriliyordu açıklaması (fotoğraf: ahaber.com.tr) DÖVİZLE TAHSİLAT Ahmet İşman'ın ifadesindeki en dikkat çeken cümlelerden biri, para teslim yöntemine dair anlattığı ayrıntı oldu. İşman, bazı ödemelerde kendisine verilen parayı önce dövize çevirdiklerini söyledi. Gerekçesi ise oldukça çarpıcıydı: TL çok yer kapladığı için rüşvet paraları genellikle dolar ya da euroya çevriliyordu. Bu ifade, dosyada neden birçok olayın "elden döviz teslimi" olarak anlatıldığını da açıklayan bir unsur olarak öne çıktı. MÜTEAHHİTLERE BASKI İDDİASI: GECİKTİRME VE CEZA SİSTEMİ Her iki ifade de belediyedeki sürecin sadece para talebinden ibaret olmadığını, aynı zamanda ciddi bir baskı mekanizmasına dönüştüğünü öne sürüyor. Ahmet İşman, yapı denetim seviyeleri onaylanmayınca firmaların hak ediş alamadığını, dolayısıyla çalışanların maaşlarının da aksadığını, belediyenin bunu bildiğini, bu yüzden müteahhitleri sıkıştırmak için süreci özellikle ağırdan aldığını ifade etti. Engin Araz da benzer şekilde, iskân alamadığı her ay arsa sahiplerine cezai şart ödemek zorunda kaldığını anlattı. Müdafii ise bu rakamın aylık yaklaşık 500 bin liraya ulaştığını belirtti. Araz, bu baskı nedeniyle önüne konulan talepleri kabul etmek zorunda kaldığını söyledi.