Üsküdar Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Çok sayıda şüpheli gözaltında

Emniyet güçlerinin titiz takibi sonucu düğmeye basılan operasyon kapsamında, sadece Üsküdar Belediye binası değil, şüphelilerin ikametleri de dahil olmak üzere 30 ayrı noktada aramalar gerçekleştirildi. Operasyonun kapsamına dair bilgi veren Vural, "Toplamda 30 farklı adreste aramaların sürdüğünü, Üsküdar Belediye binasında da bu aramaların gerçekleştirildiğini biliyoruz. 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı ve bu kişilerin tamamı İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonun detayları, ruhsat işlemlerindeki usulsüzlüklerin boyutunu gözler önüne serdi. Yapılan incelemelerde, yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı almak isteyen vatandaşların, yasal prosedürlere uygunluktan ziyade rüşvet vermeye zorlandığı iddia ediliyor. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, "Yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı usulsüzlüklerine ilişkin rüşvet suçu teşkil edecek eylemlere istinaden yapılan bir operasyondan bahsediyoruz. Bir yapı ruhsatı almak istiyorsanız, bu yapının uygunluğundan ziyade rüşvet verip vermediğinizin esas kabul edildiğine dair ciddi iddialar söz konusu" sözleriyle kirli çarkın nasıl işlediğini aktardı.

BELEDİYE YÖNETİMİNDEKİ KRİTİK İSİMLER LİSTEDE

Operasyonun en dikkat çeken yönü ise gözaltına alınan isimlerin profili oldu. Belediyenin en üst düzey yönetim kademesine kadar uzanan soruşturmada, Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ve Kent A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu en önemli şüpheliler arasında yer alıyor. Ahmet Nazif Vural, "Gözaltına alınanlar arasında Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci de bulunuyor. Bunun yanı sıra Kent A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu da yine gözaltına alınanlar arasında. Özellikle Kent A.Ş. üzerinden ruhsat verme ve alma noktalarındaki yetkiler bu soruşturmanın daha da derinleşmesine sebep olacaktır" şeklinde konuştu.

DEDETAŞ HAKKINDA BİR KARAR VAR MI?

Soruşturmanın siyasi ayağı ve belediye başkanının durumu da kamuoyu tarafından merakla takip ediliyor. Mevcut duruma açıklık getiren Vural, "Operasyon kapsamında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında herhangi bir gözaltı kararı veya yöneltilmiş bir suçlama bulunmuyor. Ancak kendisinin bu usulsüzlükler hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğu ve bu süreci nasıl karşılayacağı kamuoyu tarafından merak ediliyor" ifadelerini kullandı.

DİJİTAL MATERYALLER VE YENİ İTİRAFLAR BEKLENİYOR

İstanbul ve Yalova'daki adreslerden toplanan çok sayıda bilgisayar, döküman ve dijital materyal inceleme altına alındı. Bu verilerin rüşvet ağının kimlere kadar uzandığını netleştirmesi bekleniyor. Soruşturmanın seyrine dair değerlendirmede bulunan Vural, "Elde edilen materyallerde kimin kiminle nerede ne konuştuğu, yapı ruhsatı başvurularının birebir ilişkilerde nasıl ilerlediği ortaya çıkartılacak. Verilecek cevaplar ve isimler soruşturmanın daha da genişlemesine öncülük edecektir" diyerek operasyonun yeni halkalarla genişleyebileceğinin sinyalini verdi.