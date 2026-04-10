Üsküdar'da usulsüzlük operasyonu: 21 şüpheli adliyeye sevk edildi

Giriş Tarihi: 10 Nisan 2026 08:34 ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Üsküdar Belediyesinde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak rüşvet suçu işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de bulunduğu 21 şüpheli adliyeye sevk edildi.