Üsküdar Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması: 9 şüpheli hakkında tutuklama talebi

İddialara göre, yapı ruhsatı verilmesinden sorumlu belediye birimleri yerine, Kent A.Ş. üzerinden müteahhitlerle görüşmeler gerçekleştirildi ve süreçler talep edilen ödemelere göre şekillendirildi. Yetkili olmayan kişilerin ruhsat sürecine müdahil olduğu ve bazı başvuruların bu şekilde yönlendirildiği belirtildi.

Benzer uygulamaların iskan (yapı kullanım izin belgesi) sürecinde de yürütüldüğü öne sürüldü. Teknik ekiplerin tespit ettiği eksikliklerin, yapılan toplantılarda değerlendirilerek müteahhitlerden talep edilecek menfaat karşılığında çözüme bağlandığı iddia edildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul'da 19, Yalova'da 1 olmak üzere toplam 30 adrese operasyon düzenlendi. Çok sayıda dijital materyale el konulurken, gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Savcılık, kamu idaresinin güvenilirliğine karşı işlenen suçlarla mücadele kapsamında soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ'NDE RÜŞVET ÇARKI PATLADI: KENTTAŞ ÜZERİNDEN MİLYONLUK VURGUN!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, Üsküdar Belediyesi'nde dönen kirli rüşvet trafiğine "dur" dedi. Belediye iştiraki Kenttaş üzerinden kurulan paravan sistemle, imar ve iskan ruhsatlarında usulsüzlük yapıldığı, milyonlarca liranın "danışmanlık" adı altında buharlaştırıldığı deşifre edildi. Operasyon kapsamında aralarında Belediye Başkan Yardımcısı'nın da bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alınırken, evlerde ele geçirilen deste deste paralar skandalın boyutunu gözler önüne serdi.

ŞAFAK VAKTİ DEV OPERASYON: 20 GÖZALTI

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinde düğmeye basarak Üsküdar merkezli dev bir yolsuzluk operasyonu gerçekleştirdi. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, "İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında bu sabah operasyon yapıldı. 19'u İstanbul'da, biri ise Yalova'da olmak üzere toplam 20 şüpheli gözaltına alındı." sözleriyle operasyonun kapsamını aktardı. Yapılan incelemeler, belediyedeki usulsüzlüklerin sistematik bir hale getirildiğini ortaya koydu.

EVİNDEN MİLYONLARCA LİRA FIŞKIRDI

Operasyonun en dikkat çeken noktalarından biri ise şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen nakit paralar oldu. Mehmet Karataş, "İstanbul Planlama Ajansı'nda görevliyken Ekrem İmamoğlu tarafından buraya gönderildiği iddia edilen Burçin Çevik'in evinde, bavulların içerisinde tam 4,5 milyon lira nakit para ele geçirildi." ifadelerini kullandı. Balyalar halindeki paraların, rüşvet çarkının ne kadar büyük bir ölçekte döndüğünün en somut kanıtı olduğu belirtildi.

"DANIŞMANLIK" MASKESİ ALTINDA RÜŞVET TRAFİĞİ

Yolsuzluğun merkezinde yer alan Kenttaş şirketinin, CHP yönetimine geçtikten sonra işlevinin tamamen değiştirildiği iddia edildi. Mehmet Karataş, "Kenttaş, daha önce vatandaşlara kentsel dönüşüm noktasında kolaylık sağlayan bir kurumdu. Ancak iddiaya göre Nazım Akkoyunlu'nun başa geçmesiyle birlikte sistem değişti. Eğer bir müteahhitseniz ve imar sorununuz varsa, artık İmar Müdürlüğü'ne değil, önce Kenttaş'a gitmeniz gerekiyordu." sözleriyle sistemin nasıl işlediğini deşifre etti.

"PARAVAN ŞİRKET" GİBİ ÇALIŞTIRILDI

Belediyedeki resmi kanalların baypas edilerek, tüm yetkinin Kenttaş üzerinden tek elde toplandığı vurgulandı. Mehmet Karataş, "Ruhsat ve iskan işleri için Kenttaş ile 'danışmanlık' adı altında sözleşmeler yapılıyor ve bu paralar resmi hesaplara geçiyordu. Ancak sadece resmi hesaplar değil, aynı zamanda elden alınan büyük paralar da söz konusuydu. Kenttaş, resmen bir paravan şirket görevi gördü." ifadelerini kullandı. Skandalın kilit isimleri olan Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ve Kenttaş Müdürü Nazım Akkoyunlu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

ASRIN VURGUNU MERCEK ALTINDA

Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte yolsuzluk ağının nerelere kadar uzandığı araştırılıyor. Mehmet Karataş, "Önümüzdeki günlerde Burçin Çevik ve Nazım Akkoyunlu isimlerini çok daha fazla konuşacağız. İstanbul Emniyeti'ndeki ifade işlemleri sürüyor, kimin ne dediği ve bu kirli çarkın detayları gün yüzüne çıkmaya devam edecek." sözleriyle haberini noktaladı. Üsküdar'da patlak veren bu skandalın, diğer CHP'li belediyelere de sıçrayıp sıçramayacağı merak konusu oldu.

RÜŞVET AĞI NASIL İŞLİYORDU? A HABER MUHABİRİ AHMET NAZİF VURAL ANLATTI

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonun detayları, ruhsat işlemlerindeki usulsüzlüklerin boyutunu gözler önüne serdi. Yapılan incelemelerde, yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı almak isteyen vatandaşların, yasal prosedürlere uygunluktan ziyade rüşvet vermeye zorlandığı iddia ediliyor. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, "Yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı usulsüzlüklerine ilişkin rüşvet suçu teşkil edecek eylemlere istinaden yapılan bir operasyondan bahsediyoruz. Bir yapı ruhsatı almak istiyorsanız, bu yapının uygunluğundan ziyade rüşvet verip vermediğinizin esas kabul edildiğine dair ciddi iddialar söz konusu" sözleriyle kirli çarkın nasıl işlediğini aktardı.

30 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN: 20 GÖZALTI

Emniyet güçlerinin titiz takibi sonucu düğmeye basılan operasyon kapsamında, sadece Üsküdar Belediye binası değil, şüphelilerin ikametleri de dahil olmak üzere 30 ayrı noktada aramalar gerçekleştirildi. Operasyonun kapsamına dair bilgi veren Vural, "Toplamda 30 farklı adreste aramaların sürdüğünü, Üsküdar Belediye binasında da bu aramaların gerçekleştirildiğini biliyoruz. 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı ve bu kişilerin tamamı İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.