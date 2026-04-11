Bursa'daki rüşvet trafiği WhatsApp'ta! Suçüstü yakalandılar

Bursa Büyükşehir Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturmasında düğümü dijital izler çözdü. Gözaltına alınan Ersel Çakır’ın telefonundan çıkan WhatsApp mesajları, kirli pazarlığı tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Mustafa Bozbey başta olmak üzere 30 kişinin tutuklandığı imar yolsuzluğu ve rüşvet soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı.

Gözaltına alınan Ersel Çakır isimli şüphelinin cep telefonunda yer alan WhatsApp yazışmalarında şok detaylara ulaşıldı. Yapılan yolsuzluk soruşturmalarında rüşvete aracılık etme suçlarından gözaltına alınan bir yapı denetim firmasında çalışan Ersel Çakır ve Alper Biçer'in dosyada yer alan bazı çeklerde imzalarının bulunması ile ilgili tedirginlik yaşadıkları ortaya çıktı.

İkili aralarındaki yazışmada, rüşvetçi belediye görevlilerinin olağanüstü zenginleştiklerine yönelik, "Gümüştepe'de villalara geçtiler memurken" dediği tespit edildi. Şüpheli Ersel Çakır'ın Biçer'e attığı mesajda, "Ulan daha geçen hafta dedim sana. Şu çeklerden dolayı bize de bulaşır diye terasta. Derinleşir bu iş daha diğer çeklere de sıra gelirse. Sen de sabah namazlarında bekle kapıyı" dediği ortaya çıktı.

'ÇEKTE İMZAMIZ VAR'

Nilüfer Belediyesi eski Başkanı Turgay Erdem'in gözaltına alındığına ilişkin haberleri birbirleri ile paylaştıkları görülen yazışmalarda Ersel Çakır'ın evine operasyon günü polisin geldiği ancak şahsın evde olmadığı anlaşıldı.

Ersel Çakır operasyon sabahı Alper Biçer'e, şu ifadeleri yazdı: "Apartmanı ayağa kaldırmışlar. Kapıyı kırıp içeri girmişler. Bilmem ne.. 1 saat evi talan ettiler belki. Keşke evde olsaydım da gelselerdi, bizlik bir durum yok ki. Çekte imzamız var diye işte."

1 MİLYONLUK RÜŞVET ÇEKİ

Bursa'da Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan Alpiş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sertaç Karaalp, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Karaalp, Nilüfer Belediyesi'ne usulsüz emsal artışları karşılığı rüşvet vermek suçlaması ile gözaltına alınmıştı. Soruşturmada rüşvete aracılık eden Ersel Çakır adına ciro edilen 1 milyon TL'lik senet, rüşvet parası olarak kayıtlara geçti.