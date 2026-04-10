Sumud Filosu'na müdahale için yakalama kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sumud Filosu’ndaki gemilere İsrail güvenlik unsurları tarafından silahlı müdahalede bulunulmasına ilişkin soruşturmada iddianame düzenlendi.
İddianamede 35 şüphelinin "insanlığa karşı suç, soykırım, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, eziyet, nitelikli yağma, mala zarar verme ve ulaşım araçlarının alıkonulması" suçlarından cezalandırılması talep edilirken, şüphelilerin bir kısmı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.