Akdeniz’de insanlık koridoru: Sumud Filosu Gazze için yeniden demir aldı

İsrail’in Gazze’deki katliamlarına "dur" demek ve bölgeye can suyu taşımak isteyen Küresel Sumud Filosu, dev bir organizasyonla Akdeniz’e açıldı. Fransa’dan yola çıkan 20 teknelik konvoy, Filistin halkının yalnız olmadığını dünyaya haykırıyor.

Küresel Sumud Filosu, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırımına dikkat çekmek ve çaresiz durumdaki Filistinlilere yardım götürmek için yeniden yola çıktı. Fransa'dan Küresel Sumud Filosu'nun "2026 Bahar Misyonu"na katılacak yaklaşık 20 tekne, dün ülkenin güneyindeki Marsilya kentinden yola çıktı. Bünyesinde insani yardım, tıbbi malzeme ve tohumlar da taşıyan teknelerin her birinde yaklaşık 8 kişi yolculuk ediyor. Fransa'dan hareket eden teknelerin ilk etapta İtalya'da mola vermesi hedefleniyor.

CİDDİ HALK DAYANIŞMASI

Filonun yeni misyonuna katılan teknelerden Thousand Madleens to Gaza (Gazze'ye Binlerce Madleen) hareketi üyesi Esther Le Cordier, Marsilya'dan yola çıkacak tekneleri satın almak için 500 bin euro toplandığını belirtti. Le Cordier, ciddi bir halk dayanışması gördüklerini dile getirerek, her bir teknenin tarım, eğitim, kültür, balıkçılık gibi farklı temalara göre hazırlandığını anlattı. Le Cordier, "Yüzden fazla gemiyle Gazze istikametine gitmek için tüm filo hareketlerinin birlik olduğu tarihi bir misyona hazırlanıyoruz" diyerek, Filistinlilerin siyasi bir çözüme ihtiyaç duyduğu değerlendirmesinde bulundu.

SİYASİ BİR GİRİŞİM

Filistin halkının soykırımı ve yok edilmesi karşısında susmayı reddettiğini vurgulayan Filistin destekçisi Ghizlaine Kabouli, Gazze'deki ateşkese rağmen hayatı hâlâ tehdit altında olan insanlar olduğuna dikkati çekti. Kabouli, "Çatışmanın yalnızca Filistin'de olmadığını gözlemleyebiliriz, çatışma yayılmakta. Filistin halkıyla dayanışmamızı göstermek istiyoruz ve onları terk etmeyi reddediyoruz" ifadelerini kullandı. Her türlü şiddete karşı çıktıklarını dile getiren Kabouli, "Bu, gönüllülerden oluşan bir insani misyon ancak aynı zamanda hükümetlerimizin ahlaki ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için siyasi bir girişimdir" şeklinde konuştu.

CANLI YAYINDA SOYKIRIM

Kasım 2025'ten bu yana filonun tekneleri üzerinde çalıştığını belirten Fransız aktivist Salim, Gazze'de yaşananlara dikkat çekmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, "Bugün 2026'da insanlar telefonlarından canlı yayında bir soykırım görüyor ve tepki vermiyor, dolayısıyla orada yaşananlara dikkati çekmek için gerekli tüm imkânları seferber ediyoruz" dedi. İsrail Meclisi'nin Filistinli esirlere yönelik idam cezası yasası hakkında ise Salim, "İsrail, ABD'nin de desteğiyle her şeyi yapabileceğini sanıyor" yorumunda bulundu.

Salim, Gazze'ye ulaşmayı hedeflediklerini söyleyerek, "Elbette amaç İsrail'in ablukasını kırmak" dedi. Arapça "ışık" anlamına gelen "Noor" adlı tekneyle yola çıkan Özgürlük Dalgaları Fransa Derneği'nin İletişim Sorumlusu Fransız aktivist Meriem Hadjal, "(Filistin) Bizleri uyandıran, bizlere farkındalık kazandıran güzel bir ışık" ifadesini kullandı. Hadjal, "(Gazze'de) Açlıktan ölen çocuklar gördük. Bunun karşısında sessiz ve pasif kalmak artık mümkün değil" şeklinde konuştu. Hadjal, Filistinli esirlere yönelik idam cezası yasasının İsrail Meclisi'nden geçmesinin ardından sessiz kalmanın mümkün olmadığını vurguladı.

İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları ile Filistinli esirlere uygulanması planlanan idam kararı İsveç'in başkenti Stockholm'de protesto edildi.