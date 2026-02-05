Küresel Sumud Filosu yeniden Gazze'ye doğru yola çıkıyor!

Küresel Sumud (Global Sumud) yardım filosunun, savaşın yıprattığı Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla 29 Mart’ta İspanya’nın Barselona kentinden yeniden yola çıkmayı planladığı bildirildi.

Perşembe günü yapılan açıklamada, bu kez organizasyona daha geniş çaplı uluslararası katılımın olacağı belirtildi.

Küresel Sumud aktivisti Sümeyra Akdeniz Ordu, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde canlı yayınlanan basın toplantısında yaptığı açıklamada, filonun rotasına ilişkin bilgi verdi.

Ordu, "Hareket, tarihi ilk çıkış noktası olan Barselona'dan başlayacak. Ardından Tunus, İtalya ve diğer Akdeniz limanlarına uğrayacağız. Bu kez 29 Mart tarihinde yola çıkacağız" dedi.

Ordu ayrıca, bu seferki misyonun önceki girişimlerden farklı olarak çok daha büyük bir katılımla gerçekleştirileceğini vurgulayarak, "Bu kez binlerce katılımcıyla yola çıkacağız. Aralarında binden fazla doktor, hemşire ve sağlık çalışanı olacak. Tıbbi personel bizimle olacak. Ekolojik inşaat uzmanları bizimle olacak. Ayrıca savaş suçları araştırmacıları da bizimle olacak. Bu, önceki görevden bizi ayıran fark" ifadelerini kullandı.