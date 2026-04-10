Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında BOLSEV Vakfı'na ilişkin her geçen gün başka bir skandal ortaya çıkmaya devam ediyor. Tutuklanan eski belediye başkanı Tanju Özcan'ın talimatıyla kurulan Bolu'yu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın (BOLSEV) 2025 yılında vatandaşlardan kurban bağışı adı altına para alındığı ve kurbanlık hayvanların alımı ya da kesimine ilişkin tek bir işlem dahi yapılmadığı tespit edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bolu Belediyesi'ne yönelik "icbar suretiyle irtikap" suçlamasıyla başlatılan soruşturmada yeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu kapsamda BolSev Yönetim Kurulu Başkanı Tanju Özcan ile BolSev Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız'ın tutuklu bulunduğu dosyada, vakfın mali verilerinde yapılan tespitlerde vatandaşlardan kurban bağışı için 13 bin TL ücret alıp hayvan alımı ya da kesimi yapmadıkları ortaya çıktı.

Soruşturmada, 2025 yılında vatandaşlardan kurban kesimi için bağış adı altında 13 bin TL para toplandığı belirlenirken alınan ücretlerle ibadetlerin gerçekleştirilmediği tespit edildi. Müfettiş raporlarına göre vakıf kayıtlarında yer alan mali verilerde kurban bağına dair hayvan alımı ya da kesimi yapılmadığı belirlendi.

KURBAN BAĞIŞINI BURS ADI ALTINDA TOPLAMIŞLAR Vakfın sosyal medya paylaşımlarında vatandaşlara "Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak" çağrısı yapılırken, soruşturma dosyasına giren ifadeler bağışların bu amaçla kullanılmadığını gözler önüne serdi. Vakfa 65 hisselik kurban bağışı yapıldığı ancak hesaplarda para ile ilgili herhangi bir çıkış olmadığı görüldü. Konuya ilişkin BolSev Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız'ın savcılığa verdiği ifadesinde, "Bağışı kurban kesmek için değil, öğrencilere burs vermek için topladık" şeklindeki savunması dikkat çekti. PİŞKİN SAVUNMA: KURBAN KESİMİ OLMADI Sarıyıldız ifadesinde, ilanın kurban kesimine yönelik değil bağış olarak açıldığını savunarak "Bizim 2025 yılında vakıf olarak kurban bağışı adı altında para topladığımız doğrudur ancak biz bu bağışı toplarken esasında kurban kesmek için değil öğrencilere burs vermek için bağış toplamayı amaçlamıştık. Bu kapsamda sosyal medyada ve internette ilanlar verdik. İnsanlar 13.000 TL olmak üzere bağışta bulundular. Bizim bu bağışı toplamamızdaki asıl amaç yapılan bağışları ihtiyaç sahiplerine ve öğrencilere maddi olarak ulaştırmaktı. Bu nedenle herhangi bir hayvan alımı yapılmadı. Buna ilişkin yönetim kararı almadık. Bunu normal bir bağış toplama işlemi olarak yaptığımız için yönetim karar almadık. Aynı şekilde belediyede kurban bağışı toplayınca bizde benzer şekilde bağış toplamaya yönetim olarak karar verdik." dedi. Bu beyanla vakfın kurban kesimi yönünde bir faaliyet yürütmediğini ortaya koydu.