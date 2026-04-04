Bolu Belediyesi'nde jandarma operasyonu!

Cumhuriyet Halk Partili Bolu Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı.

JANDARMA BİNAYA GİRDİ

Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, sabah saatlerinde belediye binasına gelen çok sayıda jandarma ekibi arama yapıyor.

Eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan

TANJU ÖZCAN TUTUKLANMIŞTI

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediyesi'ne yönelik "icbar suretiyle irtikap" soruşturması kapsamında zincir marketler ve işletmecilerden belediye şirketi Bolu Bel AŞ ile reklam sözleşmesi imzalamaları için baskı kurarak menfaat temin etmekle suçlandı.

Bir grup tacir ve işletmecinin şikâyeti üzerine 28 Şubat 2026'da 13 kişiyle birlikte gözaltına alınan Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, savcılık işlemlerinin ardından 2 Mart 2026'da Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı; diğer 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.