Bolu’dan İzmir’e mama hattı! Tanju Özcan’dan CHP’li tanıdığa milyonluk kıyak
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'la ilgili yürütülen soruşturma dosyasına giren MASAK raporu ortaya çıktı. "Burs" adı altında toplanan paranın sadece yüzde 10'u öğrencilere giderken, milyonlarca liranın CHP bağlantılı şirketler üzerinden "kedi-köpek maması" alımı gibi faaliyet dışı kalemlerle sistemden çıkarıldığı belirlendi.
Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" operasyonunda gözaltına alınan Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklanmıştı.
"O PARAYI ALACAĞIZ" TEHDİDİ KAYITLARDA
Özcan ile ilgili yürütülen soruşturma dosyasına giren MASAK raporu ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre Özcan 2024'te zincir market temsilcileri ile toplantı yaptı ve öğrencilere burs sağlama amacıyla reklam adı altında şube başına Bolu'yu Seviyorum Vakfı (BOLSEV) için 25 bin TL talep etti. Ödeme yapmayanlara yönelik ise "Bu parayı alacağız" şeklinde ifadeler kullandığı ortaya çıkmıştı.
SADECE YÜZDE 10'U ÖĞRENCİLERE GİTTİ
2024–2025 döneminde vakıf ve bağlı şirket üzerinden toplam 116 milyon 836 bin 918 lira 11 kuruş gelir elde edildi. Aynı dönemde öğrencilere verilen burs miktarının ise 11 milyon 926 bin lira olduğu belirlendi. Bu durum, vakıf adına toplanan toplam gelirin yaklaşık yüzde 10'luk bölümünün burs olarak dağıtıldığını, geri kalan büyük kısmın farklı gider kalemleri üzerinden sistemden çıktığını ortaya koydu.