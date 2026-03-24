CANLI YAYIN

Bolu’dan İzmir’e mama hattı! Tanju Özcan’dan CHP’li tanıdığa milyonluk kıyak

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'la ilgili yürütülen soruşturma dosyasına giren MASAK raporu ortaya çıktı. "Burs" adı altında toplanan paranın sadece yüzde 10'u öğrencilere giderken, milyonlarca liranın CHP bağlantılı şirketler üzerinden "kedi-köpek maması" alımı gibi faaliyet dışı kalemlerle sistemden çıkarıldığı belirlendi.

Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" operasyonunda gözaltına alınan Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklanmıştı.

"O PARAYI ALACAĞIZ" TEHDİDİ KAYITLARDA

Özcan ile ilgili yürütülen soruşturma dosyasına giren MASAK raporu ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre Özcan 2024'te zincir market temsilcileri ile toplantı yaptı ve öğrencilere burs sağlama amacıyla reklam adı altında şube başına Bolu'yu Seviyorum Vakfı (BOLSEV) için 25 bin TL talep etti. Ödeme yapmayanlara yönelik ise "Bu parayı alacağız" şeklinde ifadeler kullandığı ortaya çıkmıştı.

SADECE YÜZDE 10'U ÖĞRENCİLERE GİTTİ

2024–2025 döneminde vakıf ve bağlı şirket üzerinden toplam 116 milyon 836 bin 918 lira 11 kuruş gelir elde edildi. Aynı dönemde öğrencilere verilen burs miktarının ise 11 milyon 926 bin lira olduğu belirlendi. Bu durum, vakıf adına toplanan toplam gelirin yaklaşık yüzde 10'luk bölümünün burs olarak dağıtıldığını, geri kalan büyük kısmın farklı gider kalemleri üzerinden sistemden çıktığını ortaya koydu.

BURS PARASINDAN "MİLYONLUK MAMA" ALIMI

MASAK raporu, BOLSEV Eğitim ve Yardım Ticaret A.Ş.'nin 2025'te faaliyet alanıyla ilgisi olmayan kedi ve köpek maması alımlarına milyonlarca lira harcadığını da ortaya koydu.

Rapora göre şirket, Hermos Gıda Ltd. Şti. ile kurduğu ticari ilişki kapsamında toplam 6.8 milyon TL'yi aşkın para transferi gerçekleştirdi. Söz konusu şirketin ortakları arasında bulunan ve Genel Müdürü olan Yılmaz Akın'ın CHP İzmir Güzelbahçe İlçe Teşkilatı'nda parti üyesi olduğu ortaya çıktı.

BABA-OĞUL TİCARETİ MERCEK ALTINDA

MASAK raporu, Tanju Özcan ve oğlu Can Özcan'ın 2022 yılında kısa süreli ticari faaliyetler üzerinden yüksek tutarlı işlemler gerçekleştirdiğini de ortaya çıkardı.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın