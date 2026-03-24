Bolu’dan İzmir’e mama hattı! Tanju Özcan’dan CHP’li tanıdığa milyonluk kıyak

"O PARAYI ALACAĞIZ" TEHDİDİ KAYITLARDA

Özcan ile ilgili yürütülen soruşturma dosyasına giren MASAK raporu ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre Özcan 2024'te zincir market temsilcileri ile toplantı yaptı ve öğrencilere burs sağlama amacıyla reklam adı altında şube başına Bolu'yu Seviyorum Vakfı (BOLSEV) için 25 bin TL talep etti. Ödeme yapmayanlara yönelik ise "Bu parayı alacağız" şeklinde ifadeler kullandığı ortaya çıkmıştı.