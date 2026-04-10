500 transferlik ihanet hattı! Belediye kasasından koruma hesabına akan milyonlar

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde kurulan yolsuzluk çarkı deşifre oldu! Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla görevden uzaklaştırılarak demir parmaklıklar ardına gönderilen Mustafa Bozbey’in kirli trafikleri gün yüzüne çıkıyor. Operasyonun merkezindeki isim ise Bozbey’in en yakınındaki kişi: Eski koruması Aytunç Esendemirci! Paravan şirketler üzerinden tam 500 kez gerçekleştirilen gizemli para transferleri, belediye tarihindeki en büyük rüşvet ve usulsüzlük ağını kanıtlar nitelikte. İşte Bursa’yı sarsan skandalın tüm perde arkası...

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'usulsüzlük', 'rüşvet' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme' soruşturması kapsamında eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey ile çok sayıda müteahhit ve rüşvete aracılık eden isim tutuklanmıştı.

Soruşturma hakkında hazırlanan fezlekede yeni detaylar ortaya çıktı. Mustafa Bozbey'in kurduğu rüşvet çarkının merkezindeki ismin eski özel kalem müdürü Aytunç Esendemirci olduğu anlaşıldı. Rüşvetten elde edilen para ve taşınmazların büyük kısmının Esendemirci üzerinden aklanmaya çalışıldığı belirlendi.

ŞÜPHELİ HESAP HAREKETLERİ

Aytunç Esendemirci'nin 2010-2014 yılları arasında eczacı çıraklığı ve bazı şirket ofislerinde evrak getir-götür işleri yaptığı, 2014 yılında ise Mustafa Bozbey ile tanıştıktan sonra Nilüfer Belediyesi'ne güvenlik kadrosundan işe alındığına dikkat çekildi. Belediyede işe giren Esendemirci, Başkan Bozbey'in korumalığını yaptı.

CHP'li Mustafa Bozbey, aynı yıllarda akrabalarına SERES Gayrimenkul ve VEREV İnşaat isimli paravan şirketleri kurdurdu. Aytunç Esendemirci'nin rüşvet ağı için kurulan şirketler arasında çantacılık görevini üstlendiği öne sürüldü.

PARAVAN ŞİRKETLER ÜZERİNDEN 500 PARA TANSFERİ

MASAK raporlarında Aytunç Esendemirci'nin hesabına paravan şirketlerden para gönderildiği ortaya çıktı. 14.10.2019 tarihinde 500 bin dolar, 18.11.2019 tarihinde 18 bin dolar Esendemirci'nin hesabına yattı. SERES Gayrimenkul şirketinden de Aytunç Esendemirci'nin hesaplarına farklı miktarlarda yaklaşık 500 kez para transferi yapıldığı ortaya çıktı.

Hazırlanan fezlekede, bazı taşınmaz satışlarından elde edilen paraların da Aytunç Esendemirci'ye gönderildiği ortaya çıktı. 26.07.2023 tarihinde saat 17.04 te Ergün A. isimli şahıs tarafından "125 Ada 6 parsel A7 Adem soy daire ödemesi" açıklaması ile 544 bin TL ve 200 bin TL olmak üzere toplam 744 Bin TL para gönderildiği anlaşıldı.

CİMER'E ŞİKÂYET EDİLDİ

GÖREV yaptığı dönemde adeta Mustafa Bozbey'in 'karakutusu' gibi çalışan Aytunç Esendemirci hakkında 28 Mart 2025 tarihinde akrabası olan Serdar Şahin tarafından CIMER'e şikâyet başvurusu yapıldığı öğrenildi. 2024-2025 yılları arasında bir yıl Özel Kalem Müdürlüğü yapan Esendemirci hakkında şikâyet dilekçesi gönderen Serdar Şahin, Esendemirci'nin bir yıl içinde büyük bir servetin sahibi olduğuna vurgu yaptı.

Serdar Şahin dilekçesinde, "Aytunç Esendemirci'nin incelenmesini istiyorum. Eşimin halasının eşi. Ama bir sene içerisinde daireler, büyükşehir icradan üzerine arabalar, parayla belediyeye işe sokmalar, neler neler aldı. Eşini de belediyede huzurevi müdürü yaptı. Sürekli yurtdışına çıkıyor. Bozbey'in bütün kirli işlerini bu yapıyor. Ben bu milletin hakkını yiyip de sağda solda övünen karaktersiz insanlardan nefret ediyorum. Hırsızlığın başı Bursa'da dönüyor" ifadelerini kullandığı belirlendi. Esendemirci'nin eşi Züleyha Esendemirci'nin belediyenin huzurevine müdür yapıldığı öğrenildi.

LÜKS VİLLA DETAYI

Sabah'ın haberine göre; Aytunç Esendemirci'nin rüşvet olarak gelen paralarla aldığı 10 milyon liralık villayı eşi Züleyha Esendemirci'nin üzerine yaptığı anlaşıldı. Operasyonda gözaltına alınan Züleyha Esendemirci adli kontrolle serbest kalmıştı.. Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesi'nde bulunan villanın 2025 tarihinde 10 milyon lira bedelle Esendemirci'nin üzerine devredildiği ortaya çıktı. Esendemirci'nin suç örgütüne ait para giriş çıkışlarını takip ettiği raporlarda yer aldı.