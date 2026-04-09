CHP'li Atılgan'dan parti yönetimine tepki: Yaşananlar utanç duyuyorum

Eski CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Deniz Pınar Atılgan (ahaber.com.tr)

İşte Atılgan'ın açıklamaları:

"YALIM'I PARTİDEN ATAMADILAR"

Son dönemde CHP'li belediyeler kadın mağduriyetleriyle gündemde. Bunu nasıl yorumluyorsunuz?

CHP olarak eğer gerçekten bir toplumu temsil edip bir makamda oturuyorsanız, olanları sessiz kalıp izleyemezsiniz. Özellikle (Giresun Görele'de) 16 yaşında şüpheli şekilde öldürülen kız çocuğu toplumda büyük üzüntü yarattı. Direkt kimseyi suçlayamazsınız ama ortada ciddi şüpheli durumlar var.

CHP, belediye başkanına yönelik net tavır almalıydı. Aynı durum Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım için de geçerli. Düşüncesini açıkladı diye partilileri hemen ihraç ediyorlar ama Özkan Yalım'a hâlâ net bir tavır gösteremediler. Otel odasında çalışanı ile yakalanmış, toplumun gözü önünde olmuş, somut deliller var. Bence hemen acil bir şekilde partilerin uzaklaştırılması gerekiyor. Birçok partiliyi hemen atan Özgür Özel, Yalım'ı atamadı. Gerçekten CHP'ye gönül vermiş bir belediye başkanıysa partiye zarar vermemek için 'Bir hata yaptım' diyerek istifa etmeliydi. Bakın, Deniz Baykal bir videosu çıktığı için genel başkanlığı bıraktı. Bunlar hâlâ istifa etmiyor. CHP'nin içinde bulunduğu durum çok çirkin.