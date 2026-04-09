CHP'li Atılgan'dan parti yönetimine tepki: Yaşananlar utanç duyuyorum
Eski CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Deniz Pınar Atılgan parti içinde son dönemde yaşanan skandallara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Atılgan, otelde 21 yaşındaki sevgilisiyle görüntüleri çıkan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın partiden atılamadığını söylerken "Siyasete başlamak isteyen genç kızlarımız gelir mi şimdi partiye?" dedi. Belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonlarını da yorumlayan Atılgan CHP'nin "davalar siyasi" yorumunu da eleştirdi. Atılgan "Bir tane, iki tane yolsuzluk iddiası olsa anlarız. Yani onlarca yolsuzluk iddiası var. Bunların hepsi mi siyasi?" sözleriyle CHP yönetimini eleştirdi.
Eski CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Deniz Pınar Atılgan, CHP'de son dönemde ayyuka çıkan skandallarla ilgili SABAH'tan Tuba Kalçık'a özel açıklamalarda bulundu.
Atılgan, CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarından, belediye başkanlarının yasak aşk ve taciz skandallarına kadar gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.
İşte Atılgan'ın açıklamaları:
"YALIM'I PARTİDEN ATAMADILAR"
Son dönemde CHP'li belediyeler kadın mağduriyetleriyle gündemde. Bunu nasıl yorumluyorsunuz?
CHP olarak eğer gerçekten bir toplumu temsil edip bir makamda oturuyorsanız, olanları sessiz kalıp izleyemezsiniz. Özellikle (Giresun Görele'de) 16 yaşında şüpheli şekilde öldürülen kız çocuğu toplumda büyük üzüntü yarattı. Direkt kimseyi suçlayamazsınız ama ortada ciddi şüpheli durumlar var.
CHP, belediye başkanına yönelik net tavır almalıydı. Aynı durum Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım için de geçerli. Düşüncesini açıkladı diye partilileri hemen ihraç ediyorlar ama Özkan Yalım'a hâlâ net bir tavır gösteremediler. Otel odasında çalışanı ile yakalanmış, toplumun gözü önünde olmuş, somut deliller var. Bence hemen acil bir şekilde partilerin uzaklaştırılması gerekiyor. Birçok partiliyi hemen atan Özgür Özel, Yalım'ı atamadı. Gerçekten CHP'ye gönül vermiş bir belediye başkanıysa partiye zarar vermemek için 'Bir hata yaptım' diyerek istifa etmeliydi. Bakın, Deniz Baykal bir videosu çıktığı için genel başkanlığı bıraktı. Bunlar hâlâ istifa etmiyor. CHP'nin içinde bulunduğu durum çok çirkin.
PARTİDE TACİZLER VARKEN GENÇ KIZLARIMIZ VE KADINLARIMIZ GELİR Mİ PARTİYE?
Özkan Yalım'ın özel hayatı toplumda tepki çekti. CHP'li kadın vekiller de kadın kolları da bu mağduriyetlere yönelik açıklama yapamıyor. Partiden, 'Bizim iktidarımızda, hiçbir kadın güvenlik sorunu yaşamayacak, istismara uğramayacak, çalışmak zorunda kalmayacak' diye açıklama yapılıyor. Ne demek bu ya... Böyle açıklama mı olur? Siz önce CHP'deki kadın mağduriyetlerine ses çıkarın. CHP Kadın Kolları'nda görev yapmış biri olarak partimdeki bu yaşananlardan utanç duyuyorum. Partide kadın tacizleri gündemdeyken, bizim gençlik kollarımızda siyasete başlamak isteyen genç kızlarımız gelir mi şimdi partiye? Ya da kadınlarımız bu yaşananları gördükçe cesaret edip gelebilirler mi CHP'ye?
"BUNLARIN HEPSİ Mİ SİYASİ?"
CHP'li belediyeler yolsuzluk iddialarıyla dagündemde. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ben Deniz Baykal döneminden beri partinin içinde çeşitli görevlerde yer almış biriyim. İnanın CHP tarihinde hiçbir dönem partimiz, bu kadar yolsuzluk iddiasıyla gündeme gelmemişti. Şimdi ise, her gün yeni bir soruşturma ile gündemde. Çok üzülüyorum inanın. CHP bu iddialara, soruşturmalara, davalara 'intikam alınıyor', 'siyasi' diye açıklama yapıyor. Bir tane, iki tane yolsuzluk iddiası olsa anlarız. Yani onlarca yolsuzluk iddiası var. Bunların hepsi mi siyasi? Mümkün olabilir mi böyle bir şey, bu açıklamaları mantık dışı. Bunu yapan içimizdeki arkadaşlarımız, çok üzücü ama gerçek bu... Yani mesela iddianamede parti yöneticilerinin bu kadar adı geçiyor ama hiçbir şey yapmıyor Özgür Bey. Ben anlamadım, Özgür Bey neden bir harekete geçmiyor? Yani kimsenin koltukları çakılı değil. Ahmet gider, Mehmet gelir. Ayşe gider, Fatma gelir. Bir de bu arada bunlara cevap vermesi gerekirken, bütün bu olumsuzlukları düzenlemesi gerekirken Özgür Bey ara seçim diye tutturuyor. Çok saçma. İçerideki çoğunluk belli. Sen orada vekil kaybedebilirsin. Bir de dışarda savaş var, ülkece nelerle uğraşıyoruz, sırası mı ara seçimin.