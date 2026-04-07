CHP’li belediyede taciz skandalı! Ahmet Aras’ın danışmanı Levent Arkan tutuklandı

"Nitelikli cinsel taciz" suçlamasıyla gözaltına alınan CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın özel danışmanı Levent Arkan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Savcılık ifadesi ortaya çıkan Arkan'ın savunması ise adeta "pes" dedirtti.

CHP'li belediyelerin skandallarına bir yenisi daha eklendi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın özel danışmanı Levent Arkan hakkında, iş başvurusu için sosyal medyada iletişim kurduğu üniversite öğrencisi D.Ç.'ye "nitelikli cinsel taciz" uyguladığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Arkan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. "KONUŞMALAR İŞTEN TAMAMEN KOPTU" Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi D.Ç., iş başvurusu kapsamında Arkan ile sosyal medya üzerinden iletişime geçti. Genç kız ifadesinde süreci şöyle anlattı: "Konuşmalar işten tamamen koptu. Sürekli beni yanına çağıran mesajlar gönderdi. Konuyu işe çekmeye çalıştım ama ısrarla özel alana taşıdı."

GENÇ KIZ HER ŞEYİ ANLATTI D.Ç., Arkan'ın ısrarcı ve sistematik şekilde iletişimi kişisel ve yakın ilişki zeminine çekmeye çalıştığını ifade etti: "21 Mart 2026 tarihinde 'Dolayısıyla bir gün Dilara Arkan olursan şaşırma' şeklindeki mesajları ile aradaki mesafeyi kaldırmaya, iletişimi özel bir zemine çekmeye çalıştı. Bu mesajlar beni ciddi şekilde huzursuz etti. Çünkü ben sadece iş için yazmıştım. Ancak o konuşmayı tamamen farklı bir yere çekmeye başladı." Özgeçmişini gönderdikten sonra Arkan'ın iş konusunu geri plana iterek kendisini yanına çağırmak istediğini belirten genç kız, "Konuşmanın tekrar iş konusuna döneceğini düşünerek tavrımı sertleştirmedim ve saygılı üslup kullanmaya devam ettim" dedi.