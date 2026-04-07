CHP'de 'villa' çatlağı | Özgür Özel'den İmamoğlu'na şok salvo: Bir kuruşun hesabını vermeyen aday olamaz!
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in “izah edilemeyen bir kuruş varsa adaylığa layık değildir” çıkışı, İmamoğlu'nun milyarlık villa iddialarını yeniden gündeme taşıdı. MASAK raporları ve sanık ifadeleriyle gündeme gelen “cüzi bedelli villa devri”, CHP kulislerinde “İmamoğlu’nun adaylığı tartışmaya mı açılıyor?” sorusunu beraberinde getirdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı "mal varlığının şeffaflığı" açıklaması siyasette geniş yankı uyandırdı. Özel'in, Ekrem İmamoğlu'nu işaret ederek yaptığı "Eğer Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığında belediye yönetiminden sonra izah edemeyeceği bir kuruşu varsa, İmamoğlu bu ülkenin Cumhurbaşkanı adaylığına layık değildir" çıkışı, gözleri bir kez daha Sarıyer'deki villalara ve soruşturma dosyasındaki iddialara çevirdi. Özel'in bu çıkışı, İmamoğlu'nun "kadın aday" çıkışının hemen ardından gelmesiyle, CHP'de adaylık tartışmalarının yeniden alevlendiği şeklinde yorumlandı.
ADAYLIK KAPISI YÜZÜNE KAPANDI MI?
Özgür Özel'in ortaya koyduğu "izah edilemeyen mal varlığı" kriteri, siyasi kulislerde İmamoğlu'na yönelik açık bir mesaj olarak değerlendiriliyor. Dosyada yer alan yüksek tutarlı taşınmaz devri iddiaları ve MASAK tespitleri, Özel'in "bir kuruş" vurgusuyla birlikte ele alındığında, İmamoğlu'nun adaylığının parti içinde tartışmaya açıldığı yorumlarına neden oldu. Bu çıkış, CHP içindeki "değişim" tartışmalarının yeni bir boyut kazandığı şeklinde değerlendiriliyor.
MİLYARLIK VİLLALARDA DÜŞÜK BEDELLİ DEVİR İDDİASI
Kamuoyuna yansıyan soruşturma dosyasındaki detaylarda, Sarıyer'deki 3 villanın piyasa değeri ile resmi kayıtlardaki devir bedeli arasındaki fark dikkat çekti. Piyasa değeri yaklaşık 50 milyon dolar (2,23 milyar TL) olarak belirtilen villaların bulunduğu şirketin, resmi kayıtlara göre 15 milyon TL gibi düşük bir bedelle devredildiği iddia edildi. Aradaki farkın nasıl oluştuğu ise inceleme konusu oldu.
FİNANSMAN KAYNAĞI TARTIŞMA YARATTI
İddialar yalnızca değer farkıyla sınırlı kalmadı. MASAK raporunda, söz konusu taşınmazların finansmanına ilişkin para hareketlerinin, İBB iştiraki KİPTAŞ'tan alınan bir ihale kapsamında yapılan ödemelerle bağlantılı olabileceğine dair bulgular yer aldı. Bu durum, finansman kaynağına ilişkin soru işaretlerini artırdı.
SANIK İFADELERİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR
Dosyada yer alan ifadelerde, villaların satın alma sürecine ilişkin çeşitli iddialar dile getirildi. Sanıklardan Ali Nuhoğlu'nun ifadesinde, sürecin bazı isimler aracılığıyla yürütüldüğü ve belirli planlamaların önceden yapıldığı yönünde beyanların bulunduğu aktarıldı. 15 milyon TL'lik ödemenin taşınmaz bedeli değil, masraflara ilişkin olduğu yönündeki ifade de dosyada yer aldı.
MASAK RAPORU SÜRECİ DETAYLANDIRDI
04.06.2025 tarihli MASAK raporunda, taşınmazların önce yaklaşık 31 milyon TL bedelle alındığı, ardından 2024 yılında İmamoğlu İnşaat'a 15 milyon TL karşılığında devredildiği yönünde tespitlere yer verildi. Şirket kayıtlarında devri açıklayacak farklı bir ödeme ya da borç kalemine rastlanmadığı da raporda belirtildi.