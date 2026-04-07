CHP'de 'villa' çatlağı | Özgür Özel'den İmamoğlu'na şok salvo: Bir kuruşun hesabını vermeyen aday olamaz!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı "mal varlığının şeffaflığı" açıklaması siyasette geniş yankı uyandırdı. Özel'in, Ekrem İmamoğlu'nu işaret ederek yaptığı "Eğer Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığında belediye yönetiminden sonra izah edemeyeceği bir kuruşu varsa, İmamoğlu bu ülkenin Cumhurbaşkanı adaylığına layık değildir" çıkışı, gözleri bir kez daha Sarıyer'deki villalara ve soruşturma dosyasındaki iddialara çevirdi. Özel'in bu çıkışı, İmamoğlu'nun "kadın aday" çıkışının hemen ardından gelmesiyle, CHP'de adaylık tartışmalarının yeniden alevlendiği şeklinde yorumlandı.

ADAYLIK KAPISI YÜZÜNE KAPANDI MI?

Özgür Özel'in ortaya koyduğu "izah edilemeyen mal varlığı" kriteri, siyasi kulislerde İmamoğlu'na yönelik açık bir mesaj olarak değerlendiriliyor. Dosyada yer alan yüksek tutarlı taşınmaz devri iddiaları ve MASAK tespitleri, Özel'in "bir kuruş" vurgusuyla birlikte ele alındığında, İmamoğlu'nun adaylığının parti içinde tartışmaya açıldığı yorumlarına neden oldu. Bu çıkış, CHP içindeki "değişim" tartışmalarının yeni bir boyut kazandığı şeklinde değerlendiriliyor.