Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanıp, görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde yapılacak başkanvekili seçimi yapıldı. Seçimi AK Parti adayı Şahin Biba kazanırken seçimde CHP aday çıkarmadı. A Haber muhabiri Yusuf Gül yaşanan seçimin perde arkasını anlattı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanıp, görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde yapılacak başkanvekili seçimi yapıldı. Seçimi AK Parti adayı Şahin Bida kazandı. BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AK PARTİ'YE GEÇTİ CHP ADAY GÖSTERMEDİ Tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'in yerine geçici olarak Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan görevlendirdi. Başkan vekilliği seçimi için AK Parti, Belediye Meclis Üyesi Şahin Biba'yı aday gösterdi. CHP, tepki olarak aday göstermeme kararı aldığını açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Şahin Biba (DHA) A Haber muhabiri Yusuf Gül, Bursa'daki bu önemli gelişmenin perde arkasını ve seçim sürecini canlı yayında aktardı. ÜÇÜNCÜ OTURUMDA GELEN ZAFER Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki oylama sürecini değerlendiren Yusuf Gül, "Seçim süreci üçüncü oturum itibarıyla tamamlanmış durumda. Cumhur İttifakı'nın adayı olan Şahin Biba, 61 oyun tamamını alarak artık Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görev yapacak." ifadelerini kullandı. Gül, oylamanın Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yönetiminde büyük bir titizlikle yürütüldüğünü belirtti. CHP SEÇİME KATILMADI SÜREÇ ÜÇ TURA UZADI Seçimin neden üç tura yayıldığına dair teknik detayları paylaşan Gül, "Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleri bu seçime katılmadılar. Bu durum içeride üçte ikilik oy çoğunluğunun sağlanmasına engel olduğu için seçim süreci uzadı." sözleriyle sahadaki durumu özetledi. İlk turda 61 oy kullanıldığını hatırlatan Gül, "İkinci turda Şahin Biba 60 oy aldı çünkü bir meclis üyesi ismi yanlış yazdı. Ancak üçüncü oturumda 61 meclis üyesinin tamamının oyunu alarak Bursa'nın yeni temsilcisi oldu." açıklamasında bulundu.