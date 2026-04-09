Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanıp, görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde yapılacak başkanvekili seçimi yapıldı. Seçimi AK Parti adayı Şahin Biba kazanırken seçimde CHP aday çıkarmadı. A Haber muhabiri Yusuf Gül yaşanan seçimin perde arkasını anlattı.
CHP ADAY GÖSTERMEDİ
Tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'in yerine geçici olarak Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan görevlendirdi. Başkan vekilliği seçimi için AK Parti, Belediye Meclis Üyesi Şahin Biba'yı aday gösterdi. CHP, tepki olarak aday göstermeme kararı aldığını açıkladı.
A Haber muhabiri Yusuf Gül, Bursa'daki bu önemli gelişmenin perde arkasını ve seçim sürecini canlı yayında aktardı.
ÜÇÜNCÜ OTURUMDA GELEN ZAFER
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki oylama sürecini değerlendiren Yusuf Gül, "Seçim süreci üçüncü oturum itibarıyla tamamlanmış durumda. Cumhur İttifakı'nın adayı olan Şahin Biba, 61 oyun tamamını alarak artık Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görev yapacak." ifadelerini kullandı. Gül, oylamanın Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yönetiminde büyük bir titizlikle yürütüldüğünü belirtti.
CHP SEÇİME KATILMADI SÜREÇ ÜÇ TURA UZADI
Seçimin neden üç tura yayıldığına dair teknik detayları paylaşan Gül, "Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleri bu seçime katılmadılar. Bu durum içeride üçte ikilik oy çoğunluğunun sağlanmasına engel olduğu için seçim süreci uzadı." sözleriyle sahadaki durumu özetledi. İlk turda 61 oy kullanıldığını hatırlatan Gül, "İkinci turda Şahin Biba 60 oy aldı çünkü bir meclis üyesi ismi yanlış yazdı. Ancak üçüncü oturumda 61 meclis üyesinin tamamının oyunu alarak Bursa'nın yeni temsilcisi oldu." açıklamasında bulundu.
GENİŞ KATILIMLI DESTEK VE HİZMET VURGUSU
Seçimdeki ittifak yapısına dikkat çeken Yusuf Gül, "İçeride oy kullananlar arasında Cumhur İttifakı üyelerinin yanı sıra Yeniden Refah Partisi, Türkiye İttifakı Partisi ve bir bağımsız meclis üyesi de yer aldı." dedi. Şahin Biba'nın yeni görevine başlamasıyla Bursa'ya hizmet yolunda yeni bir sayfa açıldığını belirten Gül, "Şahin Biba başkanlık makamında Bursa'ya hizmet görevini yürütecek, dakikalar sonra resmi bir açıklama yapılması da bekleniyor." ifadeleriyle süreci noktaladı.
ARBEDE YAŞANDI
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanıp, görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde yapılacak başkan vekili seçimi öncesi CHP'liler ile polis arasında arbede yaşandı. Binaya girmek isteyen kalabalığa biber gazıyla müdahale edildi.
BURSA BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA BOZBEY TUTUKLANDI
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve uç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma', 'Rüşvet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma' suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve tutuklu bulunan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 35 kişi tutuklandı.