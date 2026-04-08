Başkan Erdoğan’dan yüzyılın barış diplomasisi! Ankara İran savaşını durdurmak için seferber oldu

Erdoğan 28 Şubat günü ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme yaptı. İran ve Körfez ülkelerindeki son durum ele alındı.

Diplomasi trafiğini Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile sürdürdü. Bölgedeki son durum görüşmede değerlendirildi.

Başkan Erdoğan, İran'ın hedef aldığı Katar'ın Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Hem Katar hem bölgemizdeki son durum ele alındı.

Başkan Erdoğan İran'ın hedef aldığı ülkelerden biri olan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile de görüştü. Çatışma sürecinin bölgesel ve küresel güvenlik açısından çok ciddi neticeleri olacağı endişesini dile getirdi.

Barış diplomasisi adımlarını Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile sürdürdü. Sorunların diplomasi ve müzakereler yoluyla çözülmesinin en akılcı seçenek olduğunu belirtti.

Başkan Erdoğan bölgede yükselen tansiyonu Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşmede değerlendirdi. Türkiye'nin barış sürecine her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Başkan Erdoğan'ın barış diplomasisi adımları Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile devam etti. Görüşmede Başkan Erdoğan, bölgemizdeki çatışmaların bölgesel ve küresel güvenliği olumsuz etkilediğini söyledi.

Barış diplomasisi, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yapılan görüşme ile sürdü. Başkan Erdoğan, kalıcı ve sürdürülebilir barış için diplomasiye fırsat verilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yaptığı görüşmede ise son durumu değerlendirdi ve barışa yönelik nelerin yapılabileceğini ele aldı.

Başkan Erdoğan Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı görüşmelerde de bölgemizdeki sıcak çatışmaları ve atılabilecek adımları değerlendirdi.

Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmede de İran'daki çatışmaların uzun zamana yayılmasının hem bölge hem dünya için istikrarsızlık kaynağı olacağını net bir şekilde ifade etti. Çatışmalı süreçlerin NATO müttefikleri arasındaki savunma iş birliklerini artırmayı gerekli kıldığını belirtti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile yapılan görüşmede ise çatışan tarafların istikrarsızlığı artırıcı adımlardan kaçınılması konusunda telkinlerin yapıldığını belirtti.

Başkan Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ile bir görüşme yaparak, müdahalelerin uzaması halinde bölgesel ve küresel istikrara büyük zarar verebileceğini, hâlâ diyalog zeminini inşa etmek için atılabilecek adımlar olduğunu ifade etti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile de görüştü ve son durumu ele aldı.