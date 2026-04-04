Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan, İran'a yönelik müdahaleyle başlayan sürecin, bir jeostratejik açmaza sürüklendiğini, uluslararası camianın bu savaşı sona erdirmek için çabalarını artırması gerektiğini kaydetti.

Başkan Erdoğan, NATO'nun Türkiye'nin hava savunmasına sağladığı desteğe işaretle, bu süreçteki dayanışmanın İttifakın caydırıcılığını bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının barışla neticelenmesine yönelik gayretlerinin sürdürdüklerini belirtti.

Görüşmede, NATO'nun 77. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Cumhurbaşkanımız, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek NATO Ankara Zirvesinde, İttifak'ı gelecekteki sınamalara karşı daha dayanıklı ve etkin kılacak kararların alınmasını temenni ettiğimizi vurguladı.