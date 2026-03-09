Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan Aliyev ile görüştü! Azerbaycan liderinden "geçmiş olsun" telefonu

Başkan Erdoğan Aliyev ile görüştü! Azerbaycan liderinden "geçmiş olsun" telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran’a yönelik saldırılarla başlayan çatışma süreci ve son gelişmeler ele alındı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Başkan Erdoğan'a, Türkiye hava sahasına giren ve imha edilen balistik mühimmat nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.