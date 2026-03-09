Başkan Erdoğan Aliyev ile görüştü! Azerbaycan liderinden "geçmiş olsun" telefonu
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran’a yönelik saldırılarla başlayan çatışma süreci ve son gelişmeler ele alındı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Başkan Erdoğan'a, Türkiye hava sahasına giren ve imha edilen balistik mühimmat nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede İran'a yönelik saldırılarla başlayan çatışma süreci ve son gelişmeler ele alındı.
Erdoğan, Türkiye'nin bölgede kalıcı huzur ve istikrar için gayret göstermeye devam edeceğini belirtti. Erdoğan, Türkiye hava sahasına giren balistik mühimmatın etkisiz hale getirildiğini ifade etti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Erdoğan'a Türkiye hava sahasına giren ve imha edilen balistik mühimmat nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.