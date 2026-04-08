Ateşkes sonrası kritik temas! Başkan Erdoğan Trump ile görüştü

Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 17:51 Son Güncelleme: 08 Nisan 2026 18:16 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkan Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, tüm dünya için oldukça zorlu ve sıkıntılı geçen 40 günün ardından aralanan iki haftalık fırsat penceresinin kalıcı bir barış anlaşması için çok iyi değerlendirilmesi ve sürecin kundaklanmasına fırsat verilmemesi gerektiğini ifade etti.