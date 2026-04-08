Ateşkes sonrası kritik temas! Başkan Erdoğan Trump ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Başkan Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, tüm dünya için oldukça zorlu ve sıkıntılı geçen 40 günün ardından aralanan iki haftalık fırsat penceresinin kalıcı bir barış anlaşması için çok iyi değerlendirilmesi ve sürecin kundaklanmasına fırsat verilmemesi gerektiğini ifade etti.

BAŞKAN ERDOĞAN İLE TRUMP TELEFONDA GÖRÜŞTÜ |"BARIŞ FIRSATI İYİ DEĞERLENDİRİLMELİ"

Görüşmede liderler, dün gece itibarıyla İran bağlamında ilan edilen ateşkes başta olmak üzere, bölgemizdeki güncel gelişmeleri ele aldı.

Ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, tüm dünya için oldukça zorlu ve sıkıntılı geçen 40 günün ardından aralanan iki haftalık fırsat penceresinin kalıcı bir barış anlaşması için çok iyi değerlendirilmesi ve sürecin kundaklanmasına fırsat verilmemesi gerektiğini ifade etti.

ABD-İsrail -İran savaşı: Ateşkes 40. günde geldiABD-İsrail -İran savaşı: Ateşkes 40. günde geldiABD-İSRAİL -İRAN SAVAŞI: ATEŞKES 40. GÜNDE GELDİ

TÜRKİYE'NİN BARIŞ ÇABASINA DESTEĞİ SÜRECEK

Erdoğan, Pakistan başta olmak üzere dost ve kardeş ülkelerle birlikte yürütülen çözüm çabalarına, Türkiye'nin desteğinin artarak süreceğini vurguladı.

