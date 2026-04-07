Makam odasında rüşvet pazarlığı! Bursa'daki yolsuzluk skandalında makam odası detayı
Bursa’da belediye koridorlarını sarsan yolsuzluk skandalında şok itiraflar: İş insanı Erdal Aydın, emsal artışı karşılığında makam odasında kurulan 'pazarlık masasını' ifşa etti. 15 milyon dolardan açılan kapının 10 milyon dolara bağlandığı iddia edilen skandalda, dudak uçuklatan rakamlar ve gizli görüşmeler gün yüzüne çıktı.
Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Mustafa Bozbey'in Nilüfer Belediye Başkanlığı döneminde, halkın oyları ile seçildiği makam odasını adeta bir 'emlak ofisi'ne çevirdiği, polisin hazırladığı raporlarda yer aldı.
Çirkin pazarlığın detayları mülkiye başmüfettişinin hazırladığı ön raporda ortaya çıktı. Kutludeniz İnşaat Ltd. Şirketi'ne ortak olarak katıldığını ifade eden Erdal Aydın, 1384 ada 2 parselde bulunan Emek 22 Sitesi için dönemin Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in makam odasında emsal bedel artışı için yaptıkları pazarlığı anlattı.
Aydın, 2018 yılında Bozbey'in yakını olduğu bilinen Hüseyin Gür aracılığı ile kendisi ve şirket ortaklarının Bozbey'i makamında ziyaret ettiklerini ifade etti.
"YARDIMCI OLURUZ"
Bu pazarlık olayına şahit olan Erdal Aydın, Kutludeniz İnşaat Şirketi ortaklarından Sırrı Aydın ve aracı Hüseyin Gür'ün makam odasında Mustafa Bozbey'e, "Mevcut emsal 340-345 daire çıkarıyor. Dolayısıyla bu emsal kurtarmıyor" dediğini aktardı. Bunun üzerine Başkan Bozbey'in, "Elimizden ne geliyorsa yardımcı oluruz" dediğini söyledi.