Dubai tatilinden 10 gün sonra kadro! Kendini kayda almış

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın skandalları bitmek bilmiyor. Soruşturma kapsamında elde edilen dijital materyallerde yapılan incelemelerde, Aslıhan Aksoy ve Özkan Yalım'ın Dubai tatilinde gezdikleri yerler, kaldıkları otel, gittikleri eğlence mekanı ve Aksoy'un uyuşturucu madde kullanırken kendini kayda aldığı görüntüler yer aldı. Aksoy'un Yalım'la Dubai tatiline gittikleri tarih olan 8 Mayıs'tan sadece 10 gün sonra Uşak Belediyesi'nde kadroya geçirildiği saptandı. Sabah Gazetesi'nden Ali Rıza Akbulut'un CHP'li eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, 'rüşvet' soruşturması kapsamında Ankara'daki bir otel odasında sevgilisiyle birlikte gözaltına alınarak tutuklandı. Yalım, 31 Mart tarihinde ise İçişleri Bakanlığı kararı ile görevden uzaklaştırıldı. Soruşturma kapsamında elde edilen dijital materyal incelemelerinde Özkan Yalım'ın uyuşturucu madde kullandığı anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.

TATİLDEN 10 GÜN SONRA KADRO Ortaya çıkan görüntülerde Aslıhan Aksoy ve Özkan Yalım'ın Dubai tatilinde gezdikleri yerler, kaldıkları otel, gittikleri eğlence mekanı ve Aksoy'un uyuşturucu madde kullanırken kendini kayda aldığı görüntüler yer aldı. Aksoy'un Yalım'la Dubai tatiline gittikleri tarih olan 8 Mayıs'tan sadece 10 gün sonra Uşak Belediyesi'nde kadroya geçirildiği saptandı. Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Aslıhan Aksoy'un belediyelerdeki hızlı yükselişi de mercek altına alındı. Aksoy'un kariyer ve ilişki trafiği kayıtlara yansıdı. Aksoy, Özkan Yalım ile kendisine ait olan Ahenk Restoran'da tanıştı.