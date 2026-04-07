CHP’li eski başkana gözaltı: Belediyeye ait iş yerine kurşun yağdırmış

Aydın Germencik’te belediyeye ait bir dükkana tabancayla ateş açıldı. Olayın ardından polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek CHP’li eski belediye başkanı Fuat Öndeş’i gözaltına aldı.

BELEDİYEYE AİT DÜKKANA ATEŞ AÇILDI

Alınan bilgiye göre, Germencik Belediyesi'ne ait yöresel ürünlerinin satıldığı Park Mahallesi'ndeki dükkana tabancayla ateş edildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

CHP'Lİ ESKİ BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINDA

Ekipler, camlara isabet eden çok sayıda kurşun izi tespit etti.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen CHP'li eski Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'i gözaltına aldı.