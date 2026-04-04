Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna ile karşılıklı ticaret hacmini artırmakta kararlı olduğunu, bunun için gerekli adımları atmayı sürdüreceğimizi belirtti.

MÜZAKERELERE TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ SÜRECEK Başkan Erdoğan görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelere Türkiye'nin desteğinin süreceğini, bölgemizin daha fazla barış ve istikrara ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

BAŞKAN ERDOĞAN DÜN PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

Dün akşam saatlerinde Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. İki lider görüşmede özellikle ABD-İsrail-İran savaşı ele alınmış, iki lider Orta Doğu'daki gerilimi görüşmüştü.

Ukrayna-Rusya Savaşı hakkında da Başkan Erdoğan, çatışmanın barışla neticelenmesi için Türkiye'nin arayışlarının sekteye uğratılmamasının önemli olduğunu vurgulamıştı.

Türkiye'nin tüm taraflara gerilimi tırmandıracak adımlardan uzak durmalarını tavsiye ettiği, Karadeniz'deki sivil gemilere saldırıların istikrar ortamına zarar verdiği, İran savaşının Rusya-Ukrayna krizinde yeni çatışma alanları oluşturmaması gerektiği belirtilmişti.

ERDOĞAN-ZELENSKIY GÖRÜŞMESİNİN ARDINDAN SÜRPRİZ BEKLENTİSİ

Türkiye, Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesi için diplomatik çabalarını hızlandırırken, Başkan Erdoğan'ın Putin ve Zelenskiy ile art arda yaptığı görüşmeler barış umutlarını yeşertti.

A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, Türkiye'nin arabuluculuk rolünün altını çizerken, Ukrayna lideri Zelenskiy ile Rusya lideri Putin arasında çok yakında sürpriz bir görüşmenin gerçekleşebileceğinin sinyallerini verdi.

PUTİN YENİ DÖNEMDE ELİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Orta Doğu'daki İran merkezli gerilimde Rusya'nın stratejik bir konum kazandığına dikkat çeken Orhan Sali, "Putin, özellikle son 35 günlük süreçte İran savaşında kazanan taraf olarak ön plana çıkıyor. Hem Rus petrolü ve doğalgazı üzerindeki ambargoların fiilen gevşemesiyle ekonomik olarak kazanıyor, hem de Donald Trump'ın dünyadaki popülaritesinin düşmesiyle siyasi boşluğu dolduruyor" ifadelerini kullandı. Sali ayrıca Putin'in yeni dönemdeki arabuluculuk iddiasını, "Rus lider artık 'İran ile ABD arasındaki görüşmeleri ben yürütebilirim, bu savaşı bitirebilirim' noktasına geliyor. Uranyum ve nükleer noktasında da Putin'in ağırlığı her geçen gün artıyor" sözleriyle aktardı.

ZELENSKİY'NİN ABD VE TRUMP İLE GERİLİMLİ DİPLOMASİSİ

Ukrayna liderinin bir yandan Türkiye ile yakın temas kurarken diğer yandan ABD ile olan ilişkilerinde yaşadığı iniş çıkışlar gündemdeki yerini koruyor. Zelenskiy'nin ABD askerlerini koruma teklifine değinen Sali, "Zelenskiy, Trump'a 'İstersen kendi yakın saha hava savunma sistemlerimi Körfez ülkelerine gönderebilirim, Amerikan askerlerini koruyabilirim' diyecek kadar ileri gitti. Ancak Trump'ın buna karşılık 'Sen kim oluyorsun?' çıkışıyla bir siyasi gerginlik yaşandı" hatırlatmasında bulundu. Bu gerginliğe rağmen Zelenskiy'nin Türkiye üzerinden diyalog kapısını açık tutma çabası, İstanbul'daki zirvenin önemini daha da artırıyor.

TÜRKİYE TÜM KRİZLERİN ORTASINDA TEK DİYALOG KAPISI

Bölge ateş çemberinden geçerken Türkiye'nin yürüttüğü "mekik diplomasisi" barış umutlarını taze tutuyor. Dört yılı aşan Ukrayna-Rusya savaşının bitmesi için en somut adımların yine Ankara vasıtasıyla atılabileceğini belirten Orhan Sali, "Türkiye bütün bu krizlerin ortasında hem Putin'le hem Zelenskiy ile görüşebilen tek güç. Çok yakın bir zamanda Zelenskiy-Putin arasında bir telefon görüşmesi bile olsa, bu savaşın bitmesi için en önemli adımlar atılmış olacak" değerlendirmesini yaptı. İstanbul'daki bu tarihi buluşma, sadece Ukrayna'nın değil, Orta Doğu ve Avrupa'nın da güvenliği için hayati bir eşik olarak görülüyor.

BARIŞIN ANAHTARI YİNE TÜRKİYE Mİ OLACAK?

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Anar Ali, A Haber ekranlarında yaptığı çarpıcı analizlerle, Putin'in sahadaki gerçek konumundan Karadeniz'de kurulması planlanan yeni askeri yapıya, Ukrayna ordusunun asimetrik savaş taktiklerinden Türkiye'nin vazgeçilmez stratejik gücüne kadar tüm gizli detayları ateş hattından gelen sıcak bilgilerle deşifre etti.



PUTİN'İN ELİ GÜÇLENDİ Mİ? SAHADAN SICAK BİLGİLER

Başkan Erdoğan'ın Amerika-İran gerilimine rağmen Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi yönündeki kararlı duruşu sürerken, Dr. Anar Ali, Rusya lideri Putin'in elinin sanıldığı kadar güçlü olmadığını vurguladı. Dr. Anar Ali, "Aslında şöyle bir şey var; Putin'in elinin güçlenmesine Ukrayna tarafı müsaade etmiyor. Bu bütün enerji, petrol, doğalgaz meselesinin müzakere edildiği bu dönemlerde, biz bu savaşı çok konuşmuyoruz, gölge arkasında kaldı ama Ukraynalılar hemen hemen her gün Rusya'nın elindeki petrol rafine tesislerini, doğalgaz tesislerini, enerji tesislerini, silahlı insansız hava araçlarıyla olağanüstü bir şekilde hedef alıyorlar" ifadelerini kullandı.



RUSYA KARA HAREKATINDA ÇIKMAZDA: İLERLEME DURDU

Savaşın sadece hava unsurlarıyla sınırlı kalmadığını, kara harekatında da Rusya'nın istediği neticeyi alamadığını belirten Dr. Anar Ali, "Rusya, Ukrayna sahasında kara harekatını da istediği şekilde hayata geçiremiyor, bir ilerleme söz konusu değil. Dediğim gibi bu sadece şu anki İran savaşının gölgesinde kaldığı için bunlar çok kamuoyuna yansımıyor, bunu belirtmek lazım" sözleriyle aktardı. Rus ordusunun cephe hattında yaşadığı tıkanıklığın, Zelenski'nin Türkiye ziyaretindeki müzakere başlıklarını da doğrudan etkilediği ifade edildi.



DÜNYADA ÖRNEĞİ OLMAYAN STRATEJİK DENGE: TÜRKİYE'NİN GÜCÜ

Türkiye'nin savaşın her iki tarafıyla da kurabildiği eşsiz diyaloğun altını çizen Dr. Anar Ali, "Türkiye'nin son derece önemli bir stratejik özelliği var Ukrayna-Rusya meselesinde. Böyle bir ülke yok, bunun örneği de yok. Hem Rusya ile her türlü ekonomik ilişkilerini devam ettiren bir ülke var, orada siyasi ve ekonomik ilişkilerimiz gayet iyi. İkinci husus, önemli husus şu: Türkiye başından beri biliyorsunuz Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne vurgu yaptı. Kırım'ın işgal edilmesini, 2022'de Rusya'nın Ukrayna sahasına yönelik işgal harekatını kınadı" dedi. Ali, Türkiye'nin bu dik duruşunun Rusya tarafında da bir karşılığı olduğunu, Putin'in de Başkan Erdoğan'a güven duyduğunu belirtti.



SİLAH SATILMAZKEN TÜRKİYE YANLARINDAYDI

Ukrayna'nın en zor günlerinde Türkiye'nin verdiği desteğin unutulmadığını hatırlatan Dr. Anar Ali, eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Proşenko'nun sözlerine atıfta bulunarak, "2022'de bunu bir önceki Ukrayna Cumhurbaşkanı Proşenko ifade etti; dedi ki 'Ruslar bize saldırdığı zaman Avrupa'nın, NATO'nun ülkeleri bize silah satmazken Türkiye bizimle askeri iş birliği yaptı.' Yani bugün de Ukrayna ile savunma sanayii alanında ciddi ilişkilerimiz var, bunu belirtmek lazım" sözleriyle Türkiye'nin bölgedeki oyun kurucu rolünü vurguladı.

DOLMABAHÇE'DE GÖZLER İKİ LİDERDE

A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ'ın aktardığı bilgilere göre, Ukrayna lideri İstanbul'a gelişini ilk olarak kendi sosyal medya hesabından duyurdu. Ardından İletişim Başkanlığı da bu gelişmeyi teyit ederek ziyaretin bir çalışma ziyareti kapsamında gerçekleşeceğini vurguladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, görüşmeye ev sahipliği yapacak olan Dolmabahçe Ofisi'ne geçmek üzere Kısıklı'daki konutundan ayrılması bekleniyor.

Kritik temaslara ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "İstanbul'a vardım. Burada önemli görüşmeler planlanıyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la kapsamlı görüşmeler için hazırlıklar yapıldı. İnsanların hayatlarının gerçek anlamda korunmasını sağlamak, istikrarı ilerletmek ve hem Avrupa'da hem de Ortadoğu'da güvenliği garanti altına almak için ortaklığımızı güçlendirmek üzere çalışıyoruz. Ortak çabalar her zaman en iyi sonuçları verir" ifadelerini kullandı.

ZİYARET ÖNCESİ PUTİN İLE KRİTİK TEMAS

İstanbul'da gerçekleşecek bu yüz yüze ziyaretin öncesinde Ankara'nın yürüttüğü yoğun diplomasi trafiği de dikkat çekiyor. Kutludağ'ın aktardığı detaylara göre, geçtiğimiz günlerde Ukrayna ile bakanlar düzeyinde yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmişti. Bu temasların hemen ardından dün de Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sürpriz Zelenskiy ziyaretinin hemen öncesinde yapılan bu görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler masaya yatırıldı ve Başkan Erdoğan bu konudaki mesajlarını doğrudan Putin'e iletti. Hem telefon hem de yüz yüze yürütülen bu yoğun diplomasi trafiğinin ardından bugün itibarıyla İstanbul'a gelen Zelenskiy'nin, önümüzdeki dakikalarda Başkan Erdoğan tarafından Dolmabahçe'de kabul edilmesi bekleniyor.