Dünya bu raporu konuşuyor! Avrupa sınıfta kaldı Türkiye tarih yazdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Dünya bu raporu konuşuyor! Avrupa sınıfta kaldı Türkiye tarih yazdı

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS), dünya genelinde yankı uyandıran dev raporunu yayımladı. Raporda, Avrupa’nın insansız hava aracı projelerinde 20 yıldır büyük bir "hayal kırıklığı" yaşadığı vurgulanırken, Türkiye’nin bu alandaki eşsiz yükselişi "zirve" olarak tanımlandı. Batı savunma sanayiinde kriz yaşarken, Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla gökyüzüne vurduğu mühür, dünya dengelerini altüst etti.

IISS raporu, Avrupa'nın savunma sanayiindeki acziyetini gözler önüne serdi.

Fotoğraf (ahaber.com.tr - arşiv)Fotoğraf (ahaber.com.tr - arşiv)

AVRUPA'NIN 20 YILLIK OPERASYONEL FELCİ

Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere gibi ülkelerin 2000'li yılların başından beri yürüttüğü projelerin nasıl hüsranla sonuçlandığı detaylandırıldı. Çok uluslu projelerdeki bürokratik engeller, siyasi kavgalar ve bitmek bilmeyen maliyet artışları Avrupa'yı adeta kilitledi.

"GÜVENLİ LİMAN TÜRKİYE" GÜNDEM OLDU

Kendi göbeğini kesemeyen Avrupa; ABD ve İsrail sistemlerine muhtaç kalırken, ortak İHA projesi Eurodrone'un 2031'e ertelenmesi "stratejik bir iflas" olarak yorumlandı.

Fotoğraf (ahaber.com.tr - arşiv)Fotoğraf (ahaber.com.tr - arşiv)

"SADECE TÜRKİYE BAŞARDI!"

Raporun en can alıcı noktası ise Türkiye'ye ayrılan bölüm oldu. Batılı ülkeler teknoloji yarışında havlu atarken, enstitü şu çarpıcı tespiti yaptı:

"Avrupa'nın 20 yıldır başaramadığı uzun havada kalışlı İHA sistemi geliştirme hedefine sadece Türkiye ulaştı." Bu ifadeyle, Türkiye'nin savunma sanayiindeki bağımsızlık hamlesinin Avrupa'yı nasıl geride bıraktığı tüm dünyaya ilan edilmiş oldu.

Fotoğraf (ahaber.com.tr - arşiv)Fotoğraf (ahaber.com.tr - arşiv)

2004 YILINDAKİ O TARİHİ KARAR: MİLLİ ŞAHLANIŞIN MİLADI

IISS analizine göre, bugün gökyüzünde esen Türk fırtınasının temelleri 14 Mayıs 2004'te atıldı.

Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin dışa bağımlı lisanslı üretimleri elinin tersiyle itip, "tam bağımsız yerli ve milli tasarım" kararı alması, rapor tarafından "stratejik özerklik için kırılma anı" olarak tanımlandı.

YERLİ VE MİLLİ SİSTEMLERLE TAM BAĞIMSIZLIK

Türkiye'nin o gün attığı bu kararlı adım, bugün dünyada savaş doktrinlerini değiştiren bir güce dönüştü.

Fotoğraf (ahaber.com.tr - arşiv)Fotoğraf (ahaber.com.tr - arşiv)

SAHADA DESTAN YAZAN ÇELİK KANATLAR

Türkiye'nin İHA gücü sadece kağıt üzerinde değil, bizzat savaş meydanlarında rüştünü ispatladı. Raporda Türkiye'nin oyun değiştirici platformları şöyle sıralandı:

Bayraktar TB2: Maliyet etkinliğiyle dünyada dengeleri değiştiren efsane!
Anka: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gökyüzündeki sarsılmaz bel kemiği.
Akıncı ve Aksungur: Stratejik derinlik ve yüksek kapasiteyle rakiplerine korku salan devler.

Fotoğraf (ahaber.com.tr - arşiv)Fotoğraf (ahaber.com.tr - arşiv)

YENİ NESİL PROJELERLE GELECEĞE MÜHÜR: KIZILELMA VE ANKA III

Türkiye'nin hız kesmediğini vurgulayan IISS, yeni nesil projelere de dikkat çekti. İnsansız savaş uçağı Kızılelma ve düşük görünürlüklü uçan kanat tasarımı Anka III, Türkiye'nin sadece taktik değil, stratejik hava gücünde de rakipsiz olduğunu kanıtlıyor.

NATO TATBİKATINA TÜRKİYE DAMGASI

Bu projeler, Türkiye'nin savunma teknolojilerinde artık bir üst ligde, liderlik koltuğunda oturduğunu gösteriyor.

Fotoğraf (ahaber.com.tr - arşiv)Fotoğraf (ahaber.com.tr - arşiv)

AVRUPA TÜRKİYE'NİN KAPISINDA: ARTIK TEDARİKÇİ DEĞİL STRATEJİK ORTAK

Düne kadar Türkiye'ye parmak sallayan Avrupa, şimdi teknoloji için Türkiye'nin kapısında kuyruğa girdi. Rapora göre; Avrupa savunma şirketleri artık Türkiye'yi sadece bir tedarikçi olarak değil, "teknoloji paylaşımı yapılacak vazgeçilmez bir stratejik ortak" olarak görüyor.

İtalyan devi Leonardo ile Baykar arasındaki dev ortaklık, bu tarihi değişimin en somut belgesi olarak kayıtlara geçti.

NATO'DAN TÜRKİYE'YE TARİHİ ÖVGÜ!

İŞTE DÜNYANIN HAYRANLIKLA İZLEDİĞİ YERLİ VE MİLLİ GÖK VATAN MUHAFIZLARI

Türkiye, 2000'li yılların başından itibaren başlattığı Milli Teknoloji Hamlesi ile savunma sanayiinde adeta devrim yaptı. Yıllarca dışa bağımlı kalmaya zorlanan Türkiye, bugün prangalarını parçalayarak kendi İHA ve SİHA'larını üreten küresel bir güç haline geldi. Bayraktar TB2'den insansız savaş uçağı Kızılelma'ya kadar uzanan bu muazzam envanter, savaş doktrinlerini yeniden yazarken dostun güven, düşmanın ise korkulu rüyası oldu.

Fotoğraf (ahaber.com.tr - arşiv)Fotoğraf (ahaber.com.tr - arşiv)

İTHALAT ZİNCİRLERİ KIRILDI: YERLİ VE MİLLİ ŞAHLANIŞ

Geçmişte ithal sistemlerle gökyüzünü korumaya çalışan Türkiye, artık kendi göbeğini kendi kesiyor. 2000'li yıllardan itibaren savunma sanayii vizyonunu tamamen yerlileşme üzerine kuran Ankara, savunma sanayiindeki dışa bağımlılığı bitirme noktasına getirdi. Bayraktar TB2, ANKA ve AKINCI gibi dünya çapında ses getiren projeler, Türkiye'nin teknoloji ihraç eden bir süper güç olduğunu tüm dünyaya kanıtladı.

TB3 BAYRAKTAR VE TCG ANADOLU BİRBİRİNE BAĞLANDI

ANKA

2010 yılında ilk kez hangardan çıkarılan ANKA, kendi segmentinde dünyanın en gelişmiş operasyonel sistemlerinden biri olarak öne çıkmaktadır. ANKA-S Projesi kapsamında seri üretime geçen platform, 400.000 saati aşan uçuş tecrübesiyle farklı kullanıcıların envanterinde aktif şekilde görev yapmaktadır.

Fotoğraf (ahaber.com.tr - arşiv)Fotoğraf (ahaber.com.tr - arşiv)

ANKA III

2023 yılında ilk uçuşunu gerçekleştiren ANKA III, yapay zekâ destekli altyapısı, 40.000 feet irtifa kapasitesi ve 0.7 Mach hızıyla dikkat çekmektedir. Uçan kanat tasarımı sayesinde düşük görünürlük sağlayan sistem, dahili istasyonları ile yüksek taşıma kapasitesine sahiptir.

Fotoğraf (ahaber.com.tr - arşiv)Fotoğraf (ahaber.com.tr - arşiv)

AKSUNGUR

Orta irtifa uzun havada kalış sınıfında yer alan AKSUNGUR, çift turbo şarjlı dizel motorları sayesinde 40.000 feet irtifaya ulaşabilmektedir. 41 saatlik havada kalış süresi ve 1 ton faydalı yük kapasitesi ile hem askerî hem de sivil görevlerde etkin olarak kullanılmaktadır.

ŞİMŞEK

TSK'nın hava savunma birliklerinin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilen bu yüksek hızlı hedef uçak sistemi, 45 dakikaya kadar havada kalabilmekte, 25.000 feet irtifaya çıkabilmekte ve farklı radar iz artırıcılar ile çeşitli faydalı yükleri taşıyabilmektedir.

Fotoğraf (ahaber.com.tr - arşiv)Fotoğraf (ahaber.com.tr - arşiv)

Bayraktar KIZILELMA

Jet motorlu yapısı, düşük radar görünürlüğü ve gemi uyumlu tasarımıyla öne çıkan bu sistem, geleceğin muharip insansız hava aracı olma hedefi doğrultusunda geliştirilmektedir. KIZILELMA, gelişmiş sensörleri, yüksek manevra kabiliyeti ve otonom sistemleri sayesinde hem hava-hava hem de hava-yer görevlerinde kritik roller üstlenmeye adaydır. Ayrıca yapay zekâ destekli karar alma mekanizması, modern savaş doktrinlerine entegrasyonunu kolaylaştırmaktadır.

Fotoğraf (ahaber.com.tr - arşiv)Fotoğraf (ahaber.com.tr - arşiv)

BAYRAKTAR AKINCI

Yüksek irtifa ve uzun menzil kabiliyetleriyle çok yönlü taarruz ve istihbarat görevleri icra edebilen AKINCI, elektronik harp, sinyal istihbaratı ve çeşitli mühimmat entegrasyonlarıyla öne çıkmaktadır. İnsanlı savaş uçaklarıyla koordineli çalışabilme kapasitesi, onu modern muharebe sahasının vazgeçilmez unsurlarından biri haline getirmektedir.

Fotoğraf (ahaber.com.tr - arşiv)Fotoğraf (ahaber.com.tr - arşiv)

BAYRAKTAR TB2

Uzun süre havada kalabilen TB2, kara operasyonlarında aktif rol üstlenmekte, hedef tespiti ve hassas vuruş kabiliyetiyle dikkat çekmektedir. Düşük maliyetli operasyonel yapısı, geniş kullanıcı ağı ve sürekli güncellenen yazılım altyapısı sayesinde hem yurt içinde hem de uluslararası görevlerde yüksek etkinlik sağlamaktadır.

Fotoğraf (ahaber.com.tr - arşiv)Fotoğraf (ahaber.com.tr - arşiv)

Bayraktar TB3

TB2'nin geliştirilmiş versiyonu olan TB3, deniz platformlarından kalkış ve iniş gerçekleştirebilme kabiliyetiyle özellikle TCG Anadolu gibi SİHA uyumlu gemiler için tasarlanmıştır. Katlanabilir kanat yapısı sayesinde sınırlı alanlarda konuşlandırılabilen TB3, elektro-optik sistemler ve farklı mühimmat seçenekleriyle çok yönlü görevler icra edebilmektedir.

Fotoğraf (ahaber.com.tr - arşiv)Fotoğraf (ahaber.com.tr - arşiv)

BAYRAKTAR KALKAN DİHA

Dikey iniş ve kalkış özelliğine sahip olan KALKAN, pist ihtiyacını ortadan kaldırarak esnek kullanım imkânı sunmaktadır. Keşif ve gözetleme görevlerinde yüksek manevra kabiliyeti ile öne çıkmaktadır.

BAYRAKTAR MİNİ İHA

Kompakt tasarımı ve hafif yapısı sayesinde hızlı şekilde konuşlandırılabilen bu sistem, anlık istihbarat toplama, hedef tespiti ve kısa mesafeli operasyonlarda güvenlik güçlerine etkin destek sunmaktadır. Özellikle sınır hattı, yerleşim alanları ve zorlu arazi koşullarında verimli kullanım imkânı sağlamaktadır.

