Dünya bu raporu konuşuyor! Avrupa sınıfta kaldı Türkiye tarih yazdı

Fotoğraf (ahaber.com.tr - arşiv)

AVRUPA TÜRKİYE'NİN KAPISINDA: ARTIK TEDARİKÇİ DEĞİL STRATEJİK ORTAK

Düne kadar Türkiye'ye parmak sallayan Avrupa, şimdi teknoloji için Türkiye'nin kapısında kuyruğa girdi. Rapora göre; Avrupa savunma şirketleri artık Türkiye'yi sadece bir tedarikçi olarak değil, "teknoloji paylaşımı yapılacak vazgeçilmez bir stratejik ortak" olarak görüyor.

İtalyan devi Leonardo ile Baykar arasındaki dev ortaklık, bu tarihi değişimin en somut belgesi olarak kayıtlara geçti.

İŞTE DÜNYANIN HAYRANLIKLA İZLEDİĞİ YERLİ VE MİLLİ GÖK VATAN MUHAFIZLARI

Türkiye, 2000'li yılların başından itibaren başlattığı Milli Teknoloji Hamlesi ile savunma sanayiinde adeta devrim yaptı. Yıllarca dışa bağımlı kalmaya zorlanan Türkiye, bugün prangalarını parçalayarak kendi İHA ve SİHA'larını üreten küresel bir güç haline geldi. Bayraktar TB2'den insansız savaş uçağı Kızılelma'ya kadar uzanan bu muazzam envanter, savaş doktrinlerini yeniden yazarken dostun güven, düşmanın ise korkulu rüyası oldu.