Dünya bu raporu konuşuyor! Avrupa sınıfta kaldı Türkiye tarih yazdı
Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS), dünya genelinde yankı uyandıran dev raporunu yayımladı. Raporda, Avrupa’nın insansız hava aracı projelerinde 20 yıldır büyük bir "hayal kırıklığı" yaşadığı vurgulanırken, Türkiye’nin bu alandaki eşsiz yükselişi "zirve" olarak tanımlandı. Batı savunma sanayiinde kriz yaşarken, Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla gökyüzüne vurduğu mühür, dünya dengelerini altüst etti.
IISS raporu, Avrupa'nın savunma sanayiindeki acziyetini gözler önüne serdi.
AVRUPA'NIN 20 YILLIK OPERASYONEL FELCİ
Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere gibi ülkelerin 2000'li yılların başından beri yürüttüğü projelerin nasıl hüsranla sonuçlandığı detaylandırıldı. Çok uluslu projelerdeki bürokratik engeller, siyasi kavgalar ve bitmek bilmeyen maliyet artışları Avrupa'yı adeta kilitledi.
Kendi göbeğini kesemeyen Avrupa; ABD ve İsrail sistemlerine muhtaç kalırken, ortak İHA projesi Eurodrone'un 2031'e ertelenmesi "stratejik bir iflas" olarak yorumlandı.
"SADECE TÜRKİYE BAŞARDI!"
Raporun en can alıcı noktası ise Türkiye'ye ayrılan bölüm oldu. Batılı ülkeler teknoloji yarışında havlu atarken, enstitü şu çarpıcı tespiti yaptı:
"Avrupa'nın 20 yıldır başaramadığı uzun havada kalışlı İHA sistemi geliştirme hedefine sadece Türkiye ulaştı." Bu ifadeyle, Türkiye'nin savunma sanayiindeki bağımsızlık hamlesinin Avrupa'yı nasıl geride bıraktığı tüm dünyaya ilan edilmiş oldu.