TB3 SİHA Baltık Denizi’nde hedefleri paramparça etti! NATO tatbikatına Türkiye damgası

Türkiye, NATO'nun Almanya merkezli dev tatbikatında bir kez daha gücünü dünyaya gösterdi. Türk savunma sanayii, Baltık Denizi'nde yapılan kritik atışlarda Bayraktar TB3 SİHA ile adeta şov yaptı. Ayrıntıları A Haber Muhabiri Fatih Yılmaz aktardı.

TCG ANADOLU'dan kısa pistten otonom şekilde havalanan TB3, NATO'nun Steadfast Dart 2026 tatbikatında su üstü hedeflerini tam isabetle vurarak müttefiklere net bir mesaj verdi: Türkiye sahada, caydırıcılık zirvede! A Haber, Almanya'daki NATO tatbikatını anbean takip etti. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz, tarihi gösterimin detaylarını bölgeden aktardı. TCG ANADOLU NATO TATBİKATINI SALLADI

TCG ANADOLU'DAN HAVALANDI, BALTIK DENİZİ'NDE HEDEFİ VURDU! NATO'nun 2026 yılında düzenlediği en büyük tatbikatlardan biri olarak gösterilen Steadfast Dart 2026 kapsamında, Türkiye'nin amiral gemisi TCG ANADOLU'da konuşlu Bayraktar TB3 SİHA, kısa pistten sorunsuz şekilde havalanarak Baltık Denizi'nde belirlenen hedeflere yöneldi. Gerçekleştirilen görevde TB3, yapılan iki ayrı atışta hedefleri tam isabetle vurdu, ardından hiçbir sorun yaşamadan TCG ANADOLU'ya geri dönerek güvenli şekilde iniş yaptı. Türk mühendisliğinin eseri olan bu operasyon, NATO sahasında adeta bir gövde gösterisine dönüştü.

NATO SAHASINDA TARİH YAZDI! TB3'ün yurt dışındaki ilk operasyonel gösterimi başarıyla tamamlandı. Bu kritik faaliyet, aynı zamanda Bayraktar TB3'ün yurt dışındaki ilk operasyonel gösterimi olarak kayıtlara geçti. TB3, kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş yapabilen dünyadaki ilk SİHA olma özelliğini taşıyor. NATO tatbikatında bu kabiliyetin sahada sergilenmesi, Türkiye'nin deniz konuşlu hava gücünün ulaştığı seviyeyi bir kez daha gözler önüne serdi. Savunma çevreleri bu başarıyı, "Türk savunma sanayiinin NATO içinde oyun değiştirici bir noktaya gelmesi" olarak yorumladı.

TB3'TEN ÇİFTE ATIŞ: HEDEF NOKTA ATIŞIYLA İMHA EDİLDİ Tatbikat kapsamında TB3 tarafından gerçekleştirilen atışlar, sadece bir test değil, aynı zamanda Türk mühimmat teknolojisinin de sahada kanıtı oldu. Bayraktar TB3'ün Baltık Denizi'nde belirlenen hedefe yönelik gerçekleştirdiği iki atışın da tam isabetle sonuçlanması, NATO sahasında büyük yankı uyandırdı. Tatbikata katılan ülkelerin askerleri, TB3'ün performansını yakından takip ederken, hedeflerin nokta atışıyla vurulması dikkat çekti.