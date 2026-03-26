Avrupa'yı çok katmanlı enerji krizi mi bekliyor? Türkiye oyun kurucu rolüyle sahnede
Avrupa, Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu geriliminin etkisiyle derin bir enerji kriziyle karşı karşıya. Artan LNG fiyatları ve arz riskleri kıtayı zorlarken, Türkiye enerji hatları ve stratejik anlaşmalarıyla kritik bir aktör haline geliyor. Uzmanlara göre Türkiye, yeni dönemde Avrupa’nın enerji güvenliğinde belirleyici rol üstlenecek.
Rusya-Ukrayna savaşıyla sarsılan Avrupa, şimdi de Orta Doğu'da tırmanan gerilim nedeniyle tarihinin en büyük enerji çıkmazıyla karşı karşıya.
Rus gazının kesilme ihtimali ve Hürmüz Boğazı'ndaki jeopolitik riskler kıtayı karanlığa gömme noktasına getirirken, Türkiye'nin stratejik hamleleri ve enerji merkezi olma vizyonu küresel dengeleri yeniden şekillendiriyor.
KÜRESEL EKONOMİ TEHLİKE ALTINDA
Orta Doğu'da yükselen tansiyon, enerji piyasalarında deprem etkisi yaratıyor. Konuyla ilgili önemli uyarılarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, "Eğer uzun sürerse etkileri çok daha yıkıcı olabilecek, küresel anlamda, küresel ekonomi üzerinde etkileri olabilecek bir krizle karşı karşıyayız. Küresel etkileri olan çok büyük bir krizle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı. Uzmanlar, savaşın uzamasının sadece Avrupa'yı değil, tüm dünya piyasalarını geri dönülemez bir noktaya sürükleyebileceğini vurguluyor.
ABD'DEN AVRUPA'YA "YÜKSEK BEDELLİ" LNG DARBESİ
Avrupa Birliği, Rus boru hattı gazına olan bağımlılığını azaltmak isterken, müttefiki ABD'nin fahiş fiyat politikasıyla karşı karşıya kaldı. Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener, "AB zaten şu an bir enerji krizi yaşıyor. Hem petrolde hem doğal gazda fiyatlar hızla şişti. ABD bile LNG'yi direkt olarak Avrupa'ya 2-3 kat yüksek bedelle satmaya başladı. Piyasa fiyatları yükselince bütün satıcıların yüksek fiyatla vermesi anlamına geliyor" sözleriyle Avrupa'nın içinde bulunduğu zor durumu aktardı.