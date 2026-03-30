İşte İsrail'in kirli planı! Gerçek yüzü ortaya çıktı

Daily Sabah Yayın Koordinatörü Dr. Mehmet Çelik, Orta Doğu’da tırmanan gerilimi ve İsrail’in bölge üzerindeki asıl hedeflerini A Haber ekranlarında masaya yatırdı. Çelik, İsrail’in "Büyük İsrail" hayali için tüm bölgeyi istikrarsızlaştırmak istediğini vurgularken, yıllardır bir kalkan olarak kullanılan "Holokost mağduriyeti" algısının Gazze’deki soykırımla birlikte yerle bir olduğunu ifade etti. İşte bölgedeki güç dengelerini sarsan o çarpıcı analiz.

Bölgedeki çatışmaların sadece İran veya Lübnan ile sınırlı olmadığını belirten Dr. Mehmet Çelik, "İsrail; İran, Gazze, Lübnan, Suriye ve Yemen gibi pek çok noktada kendi çıkarları ve nihai hedefi olan 'Büyük İsrail'i kurmak için bir istikrarsızlık fotoğrafı istiyor" ifadelerini kullandı. ABD'nin İsrail'e verdiği "açık çekin" bölgeyi ateşe attığını kaydeden Çelik, İsrail rejiminin kendi güvenliğini sağlamak bahanesiyle bölge ülkelerindeki düzeni yıkmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

HOLOKOST KARTI VE MAĞDURİYET ALGISI YIKILDI

İsrail'in yıllardır dünya kamuoyunu etkilemek için kullandığı propaganda araçlarının artık işlemediğini vurgulayan Çelik, "On yıllardır Hollywood, akademi ve medya üzerinden işlenen Holokost ve mağduriyet kartı, Gazze'de işlenen soykırımla birlikte geçerliliğini yitirdi" dedi. Sosyal medya sayesinde gerçeklerin gizlenemediğini ifade eden Çelik, Dr. Mehmet Çelik, "Irak Savaşı döneminde sosyal medya bu kadar güçlü değildi ama bugün herkes Gazze'deki soykırıma ve gerçek görüntülere kolayca ulaşabiliyor; bu da İsrail'in dokunulmazlık imajını yerle bir etti" sözleriyle aktardı.

İSRAİL HALKI NETANYAHU'YA "YÖNTEM" YÜZÜNDEN TEPKİLİ

İsrail içindeki protestoların insani bir kaygıdan ziyade kişisel çıkarlara dayandığını belirten Çelik, "İsrail halkı sokaklara Gazze'deki çocukları düşündüğü için değil, Netanyahu'nun yöntemleri yüzünden sığınaklarda yaşamak zorunda kaldıkları ve ekonomileri bozulduğu için dökülüyor" ifadelerini kullandı. Çelik, İsrail kamuoyunun büyük bir kısmının Filistinlilere bakış açısının değişmediğini, sadece savaşın kendi hayatlarına olan olumsuz etkisinden şikayetçi olduklarını dile getirdi.

İRAN'IN STRATEJİK KOZU: HÜRMÜZ BOĞAZI

Küresel güç dengelerinde İran'ın elindeki kartlara dikkat çeken Çelik, "Hürmüz Boğazı meselesi üzerinden küresel kamuoyuna baskı kuran ve bu kartı bir güç unsuru olarak elinde tutan bir İran var" dedi. İran'ın tüm saldırılara rağmen bir direnç sergilediğini kaydeden Çelik, Dr. Mehmet Çelik, "İran, savaşın gidişatını kendi lehine çevirmek ve bir fırsat yaratmak için stratejik konumunu kullanıyor; bu durum ABD ve Batı kamuoyunda ciddi bir baskı unsuru oluşturuyor" sözleriyle durumu özetledi.

BATI'DA DEĞİŞEN KAMUOYU VE SİYASETTE ÇATLAŞMA

Batı dünyasında İsrail'e verilen desteğin halk nezdinde eridiğini ifade eden Çelik, "Washington'daki üniversitelerden Avrupa'nın göbeğine kadar İsrail ve ABD karşıtı protestoların artması, uluslararası kamuoyunun bakış açısının kökten değiştiğini gösteriyor" dedi. Bu toplumsal baskının yavaş yavaş siyasete de yansıdığını belirten Çelik, Dr. Mehmet Çelik, "Sembolik de olsa Avrupa'da Filistin'i tanıma hamlelerinin gelmesi önemli; ancak katı politika değişiklikleri henüz tam anlamıyla gerçekleşmiş değil" ifadelerini kullandı.