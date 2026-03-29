Bakan Çiftçi'nin ziyaretinde algı operasyonu! "Çiftçiyim" diyen provokatörün sabıkası kabarık çıktı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Konya'da gerçekleştirdiği ziyarette kendini çiftçi olarak tanıtarak mazot ve elektrik fiyatlarından dert yanan şahsın, yardımlarla geçinen bir provokatör olduğu ortaya çıktı. İsminin Uğur Öksüz olduğu öğrenilen şahsın, kendisine ait 400 dönüm tarlası olduğu iddiaların yalan olduğu ve Kaymakamlık yardımlarıyla geçinerek çiftçilikle herhangi bir bağlantısı olmadığı tespit edildi. Öte yandan şahsın taciz suçundan yargılanmasının sürdüğü ve sabıkasının kabarık olduğu belirlendi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin 28 Mart'ta Konya'da gerçekleştirdiği bir dizi ziyaretlerde kalabalığın arasına giren ve kendisini çiftçi olarak tanıtan şahsın borç batağında olduğu ve mazot, elektrik gibi masraflara yetişemediğinden dert yanmasının ardından gerçeklerin bambaşka olduğu ortaya çıktı.
"ÇİFTÇİYİM" DEDİ KAYMAKAMLIKTAN YARDIM ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Kalabalığın arasına girerek ve kendini çiftçi olarak tanıtan Uğur Öksüz "Mazota gübreye elektriğe yetişemiyorum yemin ediyorum bak benim şuan 3.5 trilyon borcum var kafayı bozacağım bankalarda faizler uçtu gidiyor başını aldı gidiyor benim 300-400 dönüm tarlam var" ifadelerinin ardından, şahsın Kaymakamlık yardımıyla geçinen biri olduğu ortaya çıktı.
Şahsın, 1984 doğumlu Uğur Öksüz olduğu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Çumra Şubesi'nden düzenli olarak gıda yardımı, eğitim materyali yardımı ve kömür yardımı aldığı; çiftçilikle iştigal etmediği ve iddia ettiği gibi büyük çaplı arazilerinin olmadığını tespit edildi.
SİCİL KAYDINDAN ÇOK SAYIDA SUÇU OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Öte yandan Uğur Öksüz isimli şahsın, Adana Tufanbeyli Adliyesi'nde "taciz" suçlamasıyla yargılamasının devam ettiği, İzmir'de bir kadını "ısrarlıtakip" suçlamasıyla soruşturma geçirmekte olduğu, Konya Çumra'da da "falanca kişiler evime girip hırsızlık yaptı" şeklinde mesnetsiz isnatları sebebiyle "suç uydurma" suçundan soruşturma geçirdiği öğrenildi. Uğur Öksüz'ün, bu ve benzeri şekilde çok sayıda müşteki sıfatıyla başka kişiler hakkında mesnetsiz iddialarla şikayetçi olduğu ancak bizzat kendi eşi tarafından teyit edilmeyen isnatlar sebebiyle Adliye'yi meşgul eden müptezel bir profil olduğu kaydedildi.
MUHALEFET ALGIYA SARILDI
Dengesiz tavırlarıyla bilinen şahsın muhalefet partilerinin Çumra'daki yöneticileri tarafından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye protesto yapması için yönlendirildiği ifade ediliyor. Söz konusu paylaşımı ilk olarak Anahtar Parti Çumra İlçe Başkanlığı mensupları paylaşmasının ardından da CHP'li troller ve FETÖ'cü hesaplar organize şekilde yayıldı.
CAMİ TUVALETİNDE SKANDAL GÖRÜNTÜ
Gündeme gelen ifadelerin ardından Konya'nın Çumra ilçesinde dolaşan bir videoda provokatör Uğur Öksüz'ün, cami tuvaletinde zihinsel engelli bir kadınla yakalandığına dair görüntüler ortaya çıktı. Yer alan görüntüde belediye ekipleri tarafından şahıs tuvalette kıskıvrak yakalandı.