Sosyal medyadaki manipülasyona geçit yok! Bakan Çiftçi devreye girdi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medyada infial yaratan görüntüler üzerine anında harekete geçerek Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş’tan bilgi aldı. Turgutlu’da bir felsefe öğretmeninin tutuklanmasına ilişkin paylaşılan iddiaların asılsız olduğu ortaya çıkarken, Bakan Çiftçi gözaltı süreçlerinde azami dikkat gösterilmesi talimatını verdi.

Sosyal medyada yayılan ve kamuoyunda tartışmalara neden olan görüntüler üzerine gece boyu yoğun bir diplomasi yürüten İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş'ı arayarak konuyla ilgili detaylı bilgi aldı. Bakan Çiftçi, emniyet teşkilatına hitaben, "Gözaltı işlemleri sırasında dikkatli ve hassas davranılması gerekmektedir" ifadelerini kullanarak sürecin hukuk çerçevesinde ve titizlikle yürütülmesi talimatını verdi.

YALAN HABERLERE KARŞI UYARI

Emniyet birimlerinin yürüttüğü yasal işlemlerin sosyal medya üzerinden çarpıtılmasına karşı uyarıda bulunulurken, Bakan Çiftçi'nin süreci bizzat takip ettiği bildirildi. Bakan Çiftçi, emniyet birimlerinin görevini yaparken toplumsal huzuru ve hukuki prosedürleri en üst seviyede tutacağını belirtti.